В июле рост расходов россиян на реально приобретаемые ими товары и услуги ускорился в пять раз
15 августа 2017 22:36
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В сообщении «Ромира» такой скачок назван «взрывом личной инфляции», а главной его причиной названо повышение с 1 июля в ряде регионов тарифов на жилищно-коммунальные услуги и увеличение цен на бензин.
«Россиянам удалось немного снизить личную инфляцию в июле только за счет экономии на повседневных товарах, за которые они платили в июле на 0,5% меньше, чем месяцем ранее. Это оказалось возможным в первую очередь благодаря сезонному снижению цен на плодоовощную продукцию», — говорится в сообщении «Ромира».
Еще одним способом экономии эксперты назвали активное использование россиянами стратегии «интенсивного шопинга», суть которой состоит в том, что покупатели в поисках наиболее выгодных с точки зрения цены вариантов обходят как можно больше магазинов.
По данным Росстата, потребительские цены в июле 2017 года выросли только на 0,1%, в том числе тарифы ЖКХ — на 3,5%. Однако в «Ромире» рассчитываемый Росстатом индекс «официальной» инфляции называют в первую очередь «экономико-политическим» показателем, который можно считать объективным лишь «с некоторыми ограничениями».
В начале августа 2017 года директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов объяснил недоверие россиян к данным об инфляции, которые сообщает Росстат, склонностью простых людей оценивать общий уровень инфляции по изменениям цен на товары, которые они сами покупают каждый день.
«Когда цены на эти товары и услуги растут, скажем на 10%, мы склонны считать, что такими темпами растут и цены на другие товары, которые мы потребляем. В реальности цены на многие товары и услуги не растут или даже снижаются», — пояснил Морозов, напомнив, что Росстат в своих подсчетах учитывает динамику цен более чем на 700 видов товаров и услуг, многими из которых тот или иной россиянин может и не пользоваться.
Подводя итог своему выступлению, представитель ЦБ особо порекомендовал поменьше думать о быстром росте цен, так как именно такие настроения и помогают инфляции расти.
В конце июля-начале августа цены в России, согласно данным Росстата, снижалась в среднем на 0,1% в неделю. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в целом по итогам августа уровень дефляции может составить 0,3–0,5%.
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Комментарии
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