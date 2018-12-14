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В историческом центре Самары продлено ограничение движения транспорта
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Новости /  Общество /  Социум  

В историческом центре Самары продлено ограничение движения транспорта

14 декабря 2018 20:12
181
В связи со строительством инженерных сетей.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с необходимостью продолжения строительства инженерных сетей и восстановления благоустройства на территории Самары ограничение движение транспорта в историческом центра города, которое действовало с 06:00 14 сентября 2018 года, продлено до 24:00 1 июля 2019 года.

Напомним, движение ограничивается по следующим участкам:

- по ул. Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольская;
- по ул. Комсомольская от ул. Молодогвардейская до дома № 74 по ул. Комсомольская;
- по нечетной стороне ул. Комсомольская в границах пересечения с ул. Чапаевская;
- по ул. Чапаевская от ул. Комсомольская до ул. Фрунзе.

Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении, передает пресс-служба горадминистрации.

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