В историческом парке "Россия моя история" проходит Рождественская ёлка для ребят со всей СО

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На праздник пришли и воспитанники центра "Ровесник", которых накануне пригласил губернаторОтдельная благодарность - клубу "Крылья Советов", который поддержал предложение Дмитрия Азарова и сделал воспитанникам "Ровесник" рождественский подарок.Сегодня ребята ездили в парк "Россия моя история" на клубном автобусе, и каждый получил в подарок фирменный шарф, блокнот и ручку, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.