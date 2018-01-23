В историческом парке «Россия – моя история» состоится встреча на тему: «Аляска ближе, чем вы думаете»

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На встрече посетителям парка расскажут о культуре народов Севера, исторические факты о собачьих упряжках и ездовых собаках, опыт сосуществования человека с дикой природой, показ документального фильма о северных народах.Также все желающие смогут сфотографироваться с собаками из питомника породы Хаски: Туюк и Тыленен.Вход на мероприятие осуществляется по бесплатному пригласительному билету, который можно взять у администраторов на стойке информации.Задать вопросы и записаться на экскурсию можно по телефону: 250-01-52 (пн.-пт. 10.00-18.00), сообщает пресс-служба администрации Самары.