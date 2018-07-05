В губернии прошли торжественные мероприятия, посвященные выпуску студентов со средним медицинским образованием

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В мероприятии приняли участие представители министерства здравоохранения Самарской области, администрации муниципальных образований, руководители и преподаватели состава образовательных учреждений, медицинских организаций региона.Поздравляя со знаменательным событием, представители минздрава приглашали выпускников на работу в сельские районы и малые города, которым при трудоустройстве выплачивается 500 тысяч рублей. Те специалисты, которые приступят к работе по наиболее востребованным специальностям в поликлиниках (медицинские сестры участковые), в фельдшерско-акушерских пунктах (фельдшеры, медицинские сестры, акушерки) и скорую медицинскую помощь, получат единовременную денежную выплату в размере 165 996 рублей.Администрации медицинских организаций Самарской области обещали выпускникам создать благоприятные условия для работы и достойную заработную плату.В ответ, прощаясь с родными стенами, студенты благодарили родные колледжи за бесценные знания и навыки, полученные за время обучения, обещая служить на благо здоровья пациентов и жителей Самарской губернии, передает пресс-служба минздрава СО.