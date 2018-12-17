В губернии пройдет акция «Маршруты здоровья»

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Акция проводится министерством здравоохранения Самарской области совместно с общественным движением волонтеры-медики Самарской области, Самарским медицинским колледже им. Н.Ляпиной.В рамках акции запланированы выезды бригад специалистов областных медицинских организаций. Врачи-онкологи, врачи-кардиологи, врачи-гериатры, врачи-фтизиатры и другие узкие специалисты проведут прием и консультации граждан, организуют занятия в школах здоровья.Волонтеры-медики проведут мероприятия, направленные на снижение риска возникновения у населения неинфекционных заболеваний, формирования установок на ведение здорового образа жизни.Самая масштабная акция состоится в городском округе Чапаевск, являющемся членом российской Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки».На трех площадках здоровья пройдут мероприятия по профилактике заболеваний и формированию у населения города здорового образа жизни. На базе центральной городской больницы Чапаевска (г. Чапаевск, ул. Медицинская, д. 3А) в 11.00 врачи Самарского областного клинического кардиологического диспансера проведут выездной прием жителей, также будет работать школа здоровья.На базе общеобразовательной школы № 10 (г. Чапаевск, ул. Жуковского, 35) в 12.00 будут проведены веселые старты, выставка рисунков, школьникам будет предоставлена возможность выполнить несложные медицинские манипуляции: измерить артериальное давление, наложить повязку, обработать рану на муляже. Для учащихся 9 и 11 классов будут проведены профориентационные мероприятия, стимулирующие интерес будущих абитуриентов к освоению медицинских специальностей.В ходе профориентационных мероприятий преподаватели и студенты расскажут о колледже, продемонстрируют тематические презентации, познакомят с миром медицины.Для учеников и их родителей будут даны индивидуальные консультации по вопросам поступления в медицинский колледж. Для трудоспособного населения города в ДК им. В.И. Чапаева (г.Чапаевск, Комсомольская улица, 16) в 12.00 проведут лекцию по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний, волонтеры-медики измерят желающим артериальное давление, раздадут информационные материалы, передает пресс-служба облправительства.