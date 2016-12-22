В гости к учащимся самарской школы-интерната №117 приехали сотрудники МВД с подарками

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В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», которая проходит по всей стране по инициативе МВД России, в гости к учащимся самарской школы-интерната №117 приехали сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Подобные встречи с воспитанниками подшефного учебного заведения уже стали для полицейских доброй традицией.В преддверии Нового года стражи правопорядка привезли ребятам сладкие угощения и пополнили фонд школьной библиотеки яркими интересными книгами.Дети подготовили для своих долгожданных гостей настоящее праздничное представление, состоящее сразу из нескольких театральных постановок на новогоднюю тематику.Затем с приветственным словом выступил начальник Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Самарской области Александр Плотников. Подполковник полиции от лица руководства регионального главка поздравил учащихся и их педагогов с наступающим праздником и передал ребятам подарки.Дети были очень рады такому сюрпризу и долго не хотели отпускать своих гостей. В завершение мероприятия воспитанники школы поблагодарили сотрудников органов внутренних дел за заботу и попросили передать поздравления с Новым годом всем самарским полицейским, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.