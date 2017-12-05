В городском празднике, посвященном Финальной жеребьевке ЧМ-2018, приняло участие более 2000 человек
5 декабря 2017 14:51
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С 10:00 до 18:00 на втором этаже спортивного комплекса проходил турнир по киберфутболу «Samara Open Cup». Всего в нем приняли участие 64 игрока. Победителем турнира стал Евгений Цыбулин и сборная Испании, второе место досталось Александру Уразову, представлявшему в симуляции – Бразилию, а третье место завоевал Евгений Балясников, который играл за сборную Германии.
Призеры получили подарки с символикой Самары, города-организатора ЧМ-2018, мяч с автографами игроков ПФК «Крылья Советов», а главным призом для победителя стало официальное приглашение в качестве почетного гостя на открытие стадиона «Самара Арена».
«Когда я зарегистрировался на участие в турнире, то не думал о призах, был нацелен достойно выступить и забраться в тройку, - делится впечатлениями Евгений Цыбулин. - Столько соперников пришлось победить, устал, как будто сам с утра по полю бегал, поэтому такой приз победителя приятен вдвойне».
В течение всего дня гости праздника принимали участие в большой спортивно-развлекательной программе: разучивали новые кричалки, любовались яркими выступлениями творческих коллективов города, участвовали в интерактивных конкурсах.
Участникам мероприятия был представлен официальный плакат ЧМ-2018, с видеоэкранов зрителей поприветствовали врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, послы Самары, города-организатора ЧМ-2018: Сергей Войтенко, Тагир Хайбулаев, Олег Кононенко и Евгений Савин.
Главным событием вечера стала прямая трансляция Финальной жеребьевки из Государственного Кремлевского дворца в Москве. Любители футбола с большим вниманием следили за итогами жеребьевки. В итоге Самаре пройдут следующие матчи:
17 июня: Коста-Рика - Сербия,
21 июня: Дания - Австралия,
25 июня: Уругвай - Россия,
28 июня: Сенегал - Колумбия.
Вместе со зрителями «МТЛ Арены» за жеребьевкой наблюдал врио первого заместителя Председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов: «При такой поддержке, которые окажут наши болельщики, у нашей сборной есть все шансы не только выйти из группы, чего не было на протяжении трех предыдущих Чемпионатов мира, но и претендовать на более высокие позиции. Для нашего города и региона Чемпионат мира – это великолепный шанс показать себя во всей красе, мы не должны упустить его».
Мнением об итогах жеребьевки также поделился заслуженный ветеран ПФК «Крылья Советов» Валерьян Панфилов: «В Самару приедут сборные стран, которые заслужили право выступать на Чемпионате мира в 2018 году, поэтому каждый матч будет интересным». И действующий игрок Антон Бобер: «Группы получились довольно ровные, для нашей сборной жеребьевку можно назвать удачной, но это не повод расслабляться - каждая игра будет непростой, потому что это Чемпионат мира», сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
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