В городах Самарской области прошла "Зарядка со стражем порядка"

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Самарская область присоединилась к Всероссийской социальной акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченной ко Всероссийскому дню физкультурника.Так, в областной столице сотрудники органов внутренних дел и общественники провели с воспитанниками спортивно-оздоровительного лагеря "Олимп" динамичную и заряженную позитивом зарядку. Махи руками, прыжки на месте, маршировка - разминка проводилась под четкие указания инспектора ДПС младшего лейтенанта полиции и "по совместительству" кандидата в мастера спорта по вольной борьбе А. Абузярова. Кроме того, детей ждали показательные выступления кинолога со служебной собакой и задержание сотрудниками ППСП правонарушителя.В Тольятти в мероприятии вместе с полицейскими принял участие серебряный призер первенства мира по академической гребле Александр Вязовкин, на собственном примере продемонстрировавший ребятам из лагеря "Юность", что спорт - это нужно и важно! Около 150 детей вместе с именитым спортсменом как следует размялись и затем поучаствовали в эстафете, после чего с удовольствием задали свои вопросы пришедшим к ним в гости инспектору ПДН, ГИБДД и кинологу. А в Новокуйбышевске ребят вместе со стражами порядка встречал ветеран МВД России майор полиции в отставке, руководитель Самарского регионального отделения ашихара-каратэ, директор физкультурно-спортивного центра, обладатель чёрного пояса IV дана по ашихара-каратэ Анатолий Негорожин. Все мероприятия прошли задорно, активно и позитивно!Не менее веселыми и насыщенными получились зарядки и в других городах региона. В Сызрани полицейские уделили особое внимание соблюдению правил безопасного поведения на дороге, в Жигулевске, Кинеле и Похвистнево - недопустимости совершения преступлений и правонарушений, в Нефтегорске - обучению боевым приемам борьбы, сообщает облМВД.