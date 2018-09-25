В городах России собираются внедрить биометрическую систему распознавания лиц

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— Из-за необходимости использовать карточки (в общественном транспорте) время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус — программа его распознаёт и списывает за проезд деньги с банковского счёта, — привёл пример Андрей Чибис.Эксперты считают, что подобные системы могут быть полезны и для поиска пропавших.Министерство собирается ознакомиться с опытом китайских городов, определиться с возможностью внедрения технологии — в первую очередь, с точки зрения её стоимости — и распространить в России.По данным "Известий", к проекту Минстрой планирует привлечь "Ростелеком" и китайские компании, в том числе Huawei.