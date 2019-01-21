В горадминистрации подвели первые итоги работы по сохранению парка имени 60-летия Советской власти

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Напомним, что в конце прошлого года компания ООО «Стройресурс» выразила намерение подготовить документацию по планировке территории в границах улиц Стара-Загора, Ташкентской и Московского шоссе. Это вызвало общественный резонанс, так как самарцы предположили, что разработка ППТ - первый шаг на пути к застройке территории лесопарка. Для того, чтобы обозначить позицию Администрации по этому вопросу и совместно выработать пути решения вопроса, 22 декабря глава города провела встречу с жителями.В ходе этой встречи была разработана «дорожная карта» по сохранению парка 60-летия Советской власти. В соответствии с ней главой города подписано постановление о подготовке предложений для внесения изменений в Генеральный план в целях перевода земель парка, находящихся в частной собственности, из зоны Ц-3 (общественно-деловая зона, предусматривающая строительство жилых и нежилых зданий) в зону рекреационного значения Р-3.«В соответствии с постановлением Департамент градостроительства в течение 100 дней подготовит и направит в Правительство Самарской области проект изменений на согласование», - доложил руководитель Департамента градостроительстваТакже он доложил главе, что запущена процедура по подготовке мены земельных участков, находящихся в частной собственности, на участки вне границ парка:«Департаментом подготовлены письма в адрес председателя Правительства Самарской области Александра Петровича Нефедова и заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Викторовича Карпушкина с просьбой рассмотреть возможность обеспечения мены находящихся в частной собственности земельных участков на равноценные участки, находящиеся в собственности Самарской области на территории, прилегающей к «Самара Арене», или на территории Самарского Заречья», - пояснил руководитель Департамента градостроительства.Кроме того, на совещании было озвучено, что в адрес регионального отделения Общероссийского народного фронта направлено письмо, в котором городская Администрация поддерживает инициативу ОНФ по созданию лесопаркового зеленого пояса в границах парка имени 60-летия Советской власти.Елена Лапушкина поручила Сергею Шанову четко следовать разработанному графику реализации «дорожной карты», а также своевременно информировать жителей о результатах работы, передает пресс-служба горадминистрации.