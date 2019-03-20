В горадминистрации Самары состоялся круглый стол с представителями некоммерческих организаций

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В работе круглого стола приняли участие представители городского Департамента общественной безопасности и противодействия коррупции, УМВД России по городу Самаре, ГУ МЧС России по Самарской области, Управления Роспотребнадзора по Самарской области, представители некоммерческих организаций.В ходе мероприятия особое внимание уделили участию некоммерческих организаций в конкурсах по предоставлению субсидий на возмещение части произведенных расходов на комплексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.По словам заместителя руководителя Департамента общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара Алексея Детинкина, в настоящее время с целью привлечения руководителей некоммерческих организаций к участию в данных конкурсах разработан Порядок определения объема и предоставления субсидий.Дополнительные меры будут предприняты и в вопросах повышения эффективности взаимодействия министерства здравоохранения Самарской области с учреждениями социального обслуживания в сфере реабилитации и ресоциализации, а также организации обучения и повышения квалификации специалистов данной отрасли.В Самаре около 30 организаций различных форм собственности осуществляют некоммерческую деятельность по работе с лицами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Запланировано проведение проверочных мероприятий самарских организаций на предмет установления законности и качества предоставляемых ими услуг, практикуемых методах работы.Также рассматривается вопрос оказания помощи некоммерческим организациям в выборе помещений. Для этого городским Департаментом имущества проводится изучение потенциальных объектов, которые могут быть пригодны для размещения в них подразделений действующих негосударственных реабилитационных центров.Представители Самарской региональной благотворительной общественной организации «Реабилитация наркозависимых «РЕМАР» и лечебно-профилактического частного учреждения «Реальное оздоровление населения» поделились опытом работы в данном направлении, передает пресс-служба горадминистрации.