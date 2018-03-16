В гимназии № 1 выявлен факт хищения средств, предназначенных для выплат педагогам

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В Самаре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством гимназии № 1 средств, предназначенных для выплат педагогическим работникам.



В ходе проверки выявлен факт хищения средств фонда, сформированного за счет добровольных пожертвований родителей учащихся и оказывающего финансовую поддержку гимназии.



Установлено, что в период с января 2011 года по сентябрь 2017 года руководством образовательного учреждения в Фонд поддержки образования «Инвестиционная перспектива» представлялись фиктивные документы на получение ежемесячных грантов педагогическому работнику. При этом данное лицо фактически сотрудником учреждения не являлось, каких-либо возмездных услуг не оказывало.



Всего на имя мнимого методиста за шесть лет из средств фонда было выплачено свыше 520 тысяч рублей.



Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения".



Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировского района Самары, сообщает пресс-служба блпрокуратуры.