В гимназии № 1 выявлен факт хищения средств, предназначенных для выплат педагогам
16 марта 2018 22:51
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В Самаре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством гимназии № 1 средств, предназначенных для выплат педагогическим работникам.
В ходе проверки выявлен факт хищения средств фонда, сформированного за счет добровольных пожертвований родителей учащихся и оказывающего финансовую поддержку гимназии.
Установлено, что в период с января 2011 года по сентябрь 2017 года руководством образовательного учреждения в Фонд поддержки образования «Инвестиционная перспектива» представлялись фиктивные документы на получение ежемесячных грантов педагогическому работнику. При этом данное лицо фактически сотрудником учреждения не являлось, каких-либо возмездных услуг не оказывало.
Всего на имя мнимого методиста за шесть лет из средств фонда было выплачено свыше 520 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения".
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировского района Самары, сообщает пресс-служба блпрокуратуры.
В ходе проверки выявлен факт хищения средств фонда, сформированного за счет добровольных пожертвований родителей учащихся и оказывающего финансовую поддержку гимназии.
Установлено, что в период с января 2011 года по сентябрь 2017 года руководством образовательного учреждения в Фонд поддержки образования «Инвестиционная перспектива» представлялись фиктивные документы на получение ежемесячных грантов педагогическому работнику. При этом данное лицо фактически сотрудником учреждения не являлось, каких-либо возмездных услуг не оказывало.
Всего на имя мнимого методиста за шесть лет из средств фонда было выплачено свыше 520 тысяч рублей.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. В результате по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере, с использованием служебного положения".
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кировского района Самары, сообщает пресс-служба блпрокуратуры.
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