В галерее Вавилон откроется персональная выставка известной самарской художницы Юлии Кузнецовой

Юлия Кузнецова,станковый живописец, живет и работает в Самаре. Родилась в Куйбышеве. В 1995г. окончила Самарскую Архитектурно-строительную Академию и Художественную школу № 1, имени Зингера(Самара).С 1995 года участвует в персональных,городских и региональных выставках. Член ВТОО "Союз художников России" и Творческого Союза художников России и Москвы. Дипломант российских и международных выставок.Открытие выставки состоится 7 июня в 18.00 по адресу: Самара, ул.Ульяновская, 18, 5 этаж, галерея Вавилон. Выставка продлится до 14 июля.