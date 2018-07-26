В футбольном мяче, который Владимир Путин подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки, находится электронный чип
26 июля 2018 15:14
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Футбольный мяч, подаренный президенту США, — официальный мяч чемпионата мира по футболу Telstar 18. Согласно описанию на сайте Adidas, в мяч встроен чип NFC (такие чипы используются в бесконтактных картах, применяемых, к примеру, в карточках для оплаты проезда в метро). Наличие этого чипа в мяче не скрывается: на одной из сторон мяча нанесена метка NFC, которую и зафиксировали камеры фотографов в момент передачи подарка Трампу.
Чипы NFC сами не испускают сигналов. Они начинают передавать информацию в момент облучения радиочастотными сигналами устройств, оснащенных специализированными антеннами, к примеру, смартфонов.
Чипы в мячах той же модели, которая была подарена Трампу, предназначены для передачи информации о самом мяче, спортивных соревнованиях и новостях из мира футбола. Для этого необходимо подключиться к чипу через смартфон.
Как указывает Bloomberg, из описания мяча на сайте Adidas следует, что информация в чипе не может быть переписана или изменена каким-либо образом. Несмотря на это, компания направила запрос производителю мяча, попросив ответить, мог ли чип стать «объектом хакерской атаки России». В Adidas комментировать это предположение отказались.
Встреча Трампа и Путина в Хельсинки прошла вскоре после завершения ЧМ-2018 в России. Вручая мяч президенту США, Путин отметил его символическое значение. «Что касается того, что мяч на нашей стороне по Сирии. Теперь этот мяч на его стороне», — сказал российский президент.
Через четыре дня после саммита глава национальной разведки США Дэниэл Коутс на Аспенском форуме по безопасности признался, что американские спецслужбы «присматривают» за подаренным мячом. Он подчеркнул, что службы безопасности в случае необходимости могут определить наличие подслушивающих устройств в мяче. По данным AP, проверку мяча провела Секретная служба США, отвечающая за безопасность первых лиц.
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