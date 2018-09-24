В финале областного конкурса «Профессиональное признание – 2018» выберут лучшего библиотекаря региона

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Будущее библиотек и библиотеки будущего – одна из самых обсуждаемых тем не только в профессиональном сообществе библиотекарей. На этот вопрос предстоит ответить и библиотекарям Самарской области - финалистам ежегодного областного конкурса профессионального мастерства «Профессиональное признание – 2018».За победу в конкурсе и профессиональное признание коллег будут бороться представители городов Отрадный, Самара, Тольятти,Красноярского и Большеглушицкого муниципальных районов Самарской области.Каждый из участников представит на суд жюри модель «Моя библиотека будущего», свое видение инновационных и перспективных технологий ее работы, новых компетенций сотрудников, а также примет участие в дебатах на тему «Библиотека будущего – это…».Победитель областного конкурса получит памятный знак «Профессиональное признание» и сертификат на стажировку в одном из престижных ведущих библиотечных учреждений Российской Федерации.Зрители также смогут сделать свой выбор, отдав предпочтение понравившемуся конкурсанту в ходе голосования за приз зрительских симпатий.Перед началом мероприятия гостей пригласят на презентационные площадки лауреатов конкурса «Профессиональное признание - 2017» и познакомят с первыми результатами реализации их моделей библиотек будущего, передает пресс-служба облправительства.