В финале Всероссийского фестиваля в Артеке хор из Самары взял Гран-при

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Фестиваль проходил с марта по сентябрь под эгидой Министерства просвещения РФ и Всероссийского хорового общества, и стал беспрецедентным по охвату культурным явлением: в нём приняли участие свыше 4500 коллективов и около 130 тысяч детей из общеобразовательных школ 77 регионов РФ, а зрительская аудитория составила почти 280 тысяч человек.Исполнительское мастерство в день прослушиваний оценивало профессиональное жюри под председательством художественного руководителя и главного дирижёра Государственной академической хоровой капеллы России Геннадия Дмитряка. «Учитывая тот факт, что сегодня перед нами поют простые мальчишки и девчонки из обычных общеобразовательных школ посёлков и городов нашей страны, их мастерство исполнения находится на неожиданно высоком уровне, – отметил председатель жюри. – Видно, что с детьми проведена большаяпрофессиональная работа, что каждый из них талантлив. Это представляет для нас большую сложность в выборе лучших».Лучшими среди лучших были прознаны ребята из гимназии №2 г.о. Самары. Образцовый художественный коллектив хор «Свирель», его руководитель Ирина Рутс и концертмейстер Наталья Дятлова стали обладателями Гран-при всероссийского фестиваля.Победа представителей уникальной самарской поющей гимназии очень символична: она запускает в самарском регионе Программу развития школьных хоров. В этом году работа по развитию хорового пения в общеобразовательных организациях взята под контроль Правительством Самарской области как важное направление реализации программы Президента «Десятилетие детства», передает пресс-служба облправительства.