В финале Международных студенческих соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF за победу борются 16 команд
19 сентября 2018 14:55
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Это одни из крупнейших российских ежегодных соревнований в области информационной безопасности, организаторами которых являются Правительство Самарской области, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. Основная их цель — повышение квалификации учащихся и молодых специалистов по направлениям, связанным с защитой информации, акцент на подготовке кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного специалиста в области защиты информации.
Важность обеспечения качественной подготовки специалистов IT-сферы не раз подчеркивал Глава региона Дмитрий Азаров. В частности, на общественном региональном Форуме «Стратегия лидерства» руководитель области отметил, что ежегодно приток IT-специалистов в экономику Самарской области должен составлять более 5,7 тыс. человек. От уровня подготовки кадров зависит экономическое развитие региона в целом. Быстро меняющиеся технологии требуют иного подхода как к структуре и качеству подготовки кадров, так и к компетенциям уже работающих специалистов.
Как рассказал врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин, соревнования в Самаре проходят восьмой раз, с 2015 года — в международном формате. «Очень быстро растет уровень и соревнований, и подготовки участников. Ребята тренируются весь год, они готовятся, участвуют не только в самарских, но и в других международных соревнованиях, и сюда приходят лучшие из лучших», — отметил он.
На открытии финала соревнований также выступили председатель организационного комитета VolgaCTF, директор института информатики и электроники Самарского университета Владислав Сергеев, проректор по информатизации Самарского университета Дмитрий Пашков, они напутствовали участников и пожелали им удачи.
В заключение церемонии открытия с приветственным словом в формате видеомоста к участникам обратилась директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что мир сегодня стремительно развивается, в том числе и в информационной сфере. В том, что Интернет, социальные сети и в целом средства массовой коммуникации оказали влияние на нашу жизнь, есть как благо: это скорость, возможность беспрепятственно распространять информацию, получать справочные материалы, вести финансовые операции, возможность человеку почувствовать себя более свободным, так и негативные стороны: это, в частности, распространение «фейковой» информации, киберпиратство, хакерские атаки. «Хотела бы сказать, что российские финалисты турнира — это яркий показатель, насколько важной является проблематика информационной безопасности и развитие цифровых технологий для нашей страны и какой неподдельный интерес вызывает она у молодежи. Госструктуры Российской Федерации, и в частности министерство иностранных дел, активно взаимодействуют и с частным сектором в сфере информационной безопасности, в сфере пресечения киберпреступлений. И в этой сфере отечественному бизнесу есть что сказать на мировом рынке, наши компании действительно по-настоящему конкурентоспособны, особенно если говорить о европейском континенте. Мы прекрасно осознаем риски, связанные с развитием цифровых технологий, и это одна из причин, почему мы активно взаимодействуем с гражданским обществом именно на предмет их снижения. Я желаю вам успехов. Думаю, в любом случае участие в таком форуме – это уже большое достижение», — сказала она.
«Цифровая трансформация экономики предполагает особое отношение к информации, к ее защите, — подчеркнул Станислав Казарин. — И это касается не только персональных данных наших граждан. Информационная безопасность сейчас и для промышленных предприятий, и для органов власти становится наиболее актуальной темой. Количество требуемых специалистов для этой IT-сферы растет из сферы растет из года в год. Шесть вузов Самарской области выпускают ежегодно около 300 специалистов по информационной безопасности, а этого явно недостаточно. Поэтому Правительство Самарской области уже 8 лет проводит соревнования по кибербезопасности VolgaCTF, в которых обязательно участвуют самарские студенты – это повышает их авторитет на рынке труда, позволяет соотнести свой уровень со студентами ведущих вузов страны. Начавшись как локальные соревнования, сейчас VolgaCTF стали не только федеральным брендом, но получили международное признание. Мы и в дальнейшем будем развивать этот сегмент IT, для того чтобы регион мог претендовать на звание одной из столиц информационной безопасности».
Соревнования VolgaCTF проводятся в два этапа: по итогам отборочного дистанционного тура для всех желающих в смешанном формате (в 2018 году в нем приняли участие 1097 команд из 87 стран, из них 197 российских команд), в финал — очный тур — вышли лучшие 16 команд. Это команды из Самары, Москвы, Казани, Саратова, Чебоксар, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Австрии, Вьетнама, Белоруссии, Тайваня и Марокко. Кроме того, в качестве гостей на VolgaCTF присутствуют специалисты из Ижевска, Саратова, Москвы, военнослужащие научной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ, впервые участвует команда из Высшей школы МВД (г. Краснодар).
Формат мероприятия — традиционный для сферы информационной безопасности сapture the flag: участники должны в виртуальном пространстве «похитить флаг» у соперников. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а также в поиске уязвимостей ресурсов противника. Победителей определят 21 сентября.
Также участников ждут лекции представителей крупнейших IT-компаний России и зарубежья, таких как «Лаборатория Касперского», «Ростелеком Solar», Positive Technologies, Digital Security, «Газинформсервис», команда Hardware Village, Lockpick Village. Спикеры представят кейсы из жизни центров кибербезопасности, рассмотрят механизмы противодействия атакам на промышленные предприятия. Представители МИД РФ организуют практический семинар на тему «Имиджевые аккаунты стран мира: цифровая дипломатия через позитив», передает пресс-служба облправительства.
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