В филармонии состоится второй концерт самарского этапа Транссибирского Арт-фестиваля

96

28 марта в 19:00 в Концертном зале Самарской государственной филармонии (ул. Фрунзе, 141) при поддержке Правительства Самарской области состоится второй концерт самарского этапа Транссибирского Арт-фестиваля.По итогам 2018 года, подведенным газетой «Музыкальное обозрение», Транссибирский Арт-Фестиваль назван фестивалем года, а его руководители - Вадим Репин и Олег Белый - персонами года. Попечительский совет Транссибирского Арт-Фестиваля возглавляет Заместитель Председателя Правительства РФ - Ольга Голодец.В преддверии фестиваля она отметила: «Мы поздравляем выдающегося скрипача Вадима Репина с тем, что возглавляемый имТранссибирский Aрт-Фестиваль стал брендом, узнаваемым как в России, так и за рубежом. Я считаю, что это произошло благодаря огромным усилиям и организаторов, и наших уважаемых попечителей».В Самарской филармонии Транссибирский Арт-Фестиваль будет проходить в третий раз. Сегодня этот фестиваль известен не только в России, но и во всем мире. География фестивальных концертов широка - Новосибирск, Красноярск, Омск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тюмень, Тобольск, а также Израиль, Южная Корея, Япония, Бельгия. Транссибирский Арт-Фестиваль – яркий музыкальный проект, который вносит большой вклад в развитие российской и мировой культуры, делает доступным величайшие шедевры мировой музыки для жителей многих российских городов. Участие Самары в столь масштабном музыкальном фестивале дает самарской публике уникальную возможность услышать выступления выдающихся мастеров и насладиться их искусством.28 марта на сцене концертного зала Самарской государственной филармонии выступит скрипач с мировым именем Вадим Репин и Академический симфонический оркестр Самарской филармонии под руководством маэстро Михаила Щербакова. Огненный темперамент, безупречная техника, поэтичность и прочувствованность интерпретаций – главные качества исполнительской манеры Репина.Вадим Репин родился в Новосибирске в 1971 году, начал занятия на скрипке с 5 лет и спустя полгода впервые выступил на сцене. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. В 11 лет Вадим завоевал Золотую медаль на Международном конкурсе имени Венявского и дебютировал с сольными концертами в Москве и Ленинграде. В 1985 году, в возрасте 14 лет, Вадим Репин выступил в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки. Год спустя состоялся его успешный дебют в Карнеги-холл.В 1989 году В. Репин стал самым молодым победителем за всю историю престижного Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе. После этой победы музыкант регулярно выступал в самых лучших залах мира с оркестрами высочайшего класса. Вадим Репинявляется кавалером Ордена Почётного легиона и, наряду с Ростроповичем, Кабалье, Берганса, Кисиным и Муттер – лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique. Музыкант играет на скрипке Rode Антонио Страдивари (1733).В программе концерта 28 марта: Й. Брамс. Симфония №4 ми минор, соч. 98; Я. Сибелиус.Концерт для скрипки с оркестром ре минор, соч. 47.Концерт ведет Ирина Цыганова, передает пресс-служба облправительства.