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Новости /  Общество /  Социум  

В феврале в Самаре пройдет юбилейный лыжный марафон «Сокольи Горы»

24 декабря 2018 15:18
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Трасcа марафона проходит в окрестностях Сокольих гор, имеющих уникальный природный рельеф для проведения соревнований по лыжным гонкам.
2 февраля 2019 года в 11:00 на территории Учебно-спортивного центра «Чайка», в поселке Управленческий состоится пятый Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы», который входит в крупнейшую серию лыжных марафонов России Russialoppet.

Мероприятие организуют Министерство спорта Самарской области, Департамент физической культуры и спорта Администрации Самары, Самарская областная Федерация лыжных гонок.

Трасcа марафона проходит в окрестностях Сокольих гор, имеющих уникальный природный рельеф для проведения соревнований по лыжным гонкам.

Старт и финиш марафона пройдет на территории Учебно-спортивного центра «Чайка».

На выбор предлагается 4 дистанции: 10, 17, 34 и 51 километр, стиль передвижения свободный.

Все участники, закончившие дистанцию, получают свидетельства о преодолении марафона и награждаются уникальными медалями финишеров, а победители денежные и ценные призы.

Подробная информация и регистрация на сайте: 

http://ski63.ru/marathon/474/.

Подробнее с программой соревнований можно познакомиться в социальных сетях:

https://vk.com/sokolhills , https://www.instagram.com/sokolhills/.

Вопросы по телефону: +79272607848, zhiruhin@gmail.com Жирухин Алексей, передает пресс-служба администрации Самары.
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Комментарии



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