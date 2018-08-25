В фестивале «Цветущая Самара» приняли участие 20 000 человек

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В этом году фестиваль вернулся на своё традиционное место - в Струковский сад. Впервые мероприятие началось за пределами основной площадки: от площади Революции по пешеходной улице Куйбышева до ворот старейшего городского парка прошло красочное костюмированное шествие. В цветочном карнавале приняли участие самарские артисты в образе сказочных персонажей и танцоры в тематических костюмах, барабанное шоу, ретро автомобили и музыканты. Кроме того, в составе карнавального шествия проследовали цветочные платформы с композициями, оформленные лучшими флористами Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.Поприветствовать участников и гостей фестиваля, а также познакомиться с работой интерактивных площадок пришла Глава города Елена Лапушкина.«Идея проведения карнавала родилась во время Чемпионата мира и очень полюбилась самарцам, поэтому мы решили в этом году начать фестиваль цветом именно с шествия, - пояснила Елена Лапушкина. – Сейчас уже идут переговоры с другими городами, и мы очень рассчитываем, что на будущий год фестиваль привлечет еще больше участников из других регионов».Десятки тысяч цветов и множество флористических композиций украсили самые яркие объекты Струковского сада - фонтан «Мальчик и девочка», ротонду, грот, перголы. На газонах поселились множество изящных бабочек, фигуры «Белоснежка и семь гномов», «Сокол», «Шахматные фигуры», «Романтичная карета», «Скалы».На сцене открытой эстрады и летнего театра прошли концертные программы с выступлениями лучших музыкальных джазовых и эстрадных исполнителей, номера от хореографических школ города, а также конкурс лучших «цветочных» костюмов.Гости фестиваля смогли полюбоваться флористическим шоу, принять участие в мастер-классах по созданию цветочных композиций, литературных конкурсах, шахматном турнире, посетить творческие мастерские для детей и взрослых, а также стать свидетелями уникального перфоманса фестиваля «Пластилиновый дождь».Кроме того, на традиционной выставке-продаже, которая разместилась вдоль Струковского сада по улице Куйбышева от Красноармейской до Шостаковича, гости и жители города могли приобрести различные цветы и саженцы, комнатные и садовые растения.По предварительным данным, гостями фестиваля стали 20 000 человек, передает пресс-служба администрации Самары.