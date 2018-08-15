В эту субботу могут быть взломаны тысячи банкоматов по всему миру
15 августа 2018 23:59
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Длиться такая атака будет в течение нескольких часов.
Предположительно для взлома будет использован вирус, позволяющий получить доступ к номерам банковских карт. Если верить ФБР, то у преступников есть возможность обходить лимиты на выдачу денежных средств, что позволит им опустошать банкоматы до последней имеющейся в приемнике купюры.
Полученные данные о картах будут переданы сообщникам для создания дубликатов карт. В назначенное время преступники одновременно приступят к снятию денег в банкоматах.
ФБР предупредило, что подобная атака может произойти в эти выходные, как раз в то время, когда банки закрыты. Подобная история уже случалась с одним из банком Вирджинии в 2016 — 2017 годах. Тогда преступникам удалось похитить около $2,4 млн.
Финансовым учреждениям и банкам ФБР порекомендовало усилить методы аутентификации клиентов, прибегнуть к шифрованию и активировать двухфакторную авторизацию.
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