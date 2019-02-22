В этом году познакомиться с детским технопарком «Кванториум» смогут 50 тысяч юных самарцев
22 февраля 2019 16:09
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Комментарий руководителя структурного подразделения Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества детский технопарк "Кванториум — 63 регион" Алексея Богатова.
- В подразделениях "Кванториума" в Самаре и Тольятти дети получают дополнительное образование по программам инженерно-технической направленности, с использованием инновационного оборудования и программного обеспечения. Количество учащихся ежегодно растет и в следующем году оба наших технопарка примут по тысяче ребят.
Кроме того, с 1 марта мы начинаем работу в интенсивах по территориальным управлениям образования, по всей области будут ездить мобильные группы педагогов с оборудованием, которые на неделю будут погружать детей в техническое творчество. И если в прошлом году общением с "Кванториумом" мы охватили порядка 10 тысяч детей, которые не являются нашими учащимися, то в этом году планируем охватить 50 тысяч детей.
Мы принимаем активное участие в проекте "Билет в будущее", собственно, технопарк как раз и стал основной площадкой этого профориентационного проекта для школьников в Самаре и Тольятти.
Технопарк сотрудничает с такими центрами, как "Сириус", "Артек" и "Орленок". Например, в марте от Самарской области в "Орленок" мы направляем группу из 15 учащихся.
В "Кванториумах" дети создают проектные команды и делают проекты, интересные для бизнеса и производства. С помощью спонсоров у нас организован грантовый фонд и после итоговой защиты проектов в мае авторы лучших разработок получат средства на развитие лучших проектов по каждому из направлений, передает vkonline.ru.
Фото: pravinst.ru
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