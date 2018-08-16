В эти выходные улица Куйбышева вновь станет пешеходной: жителей и гостей города ждет культурно-развлекательная программа
16 августа 2018 16:45
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18 августа:
16:00-17:30 – Самарский областной художественный музей перед входом в здание (ул. Куйбышева, 92) представит проект «Музейный скетч», в рамках которого посетители смогут узнать об истории музея, декоративном оформлении музейных интерьеров, музейных экспонатов и сделать оригинальный скетч. Темы занятий 18 августа – «История дома на Дворянской», воскресенье, 19 августа – «Рабочий и колхозница» (знакомство с уменьшенной копией скульптуры Веры Мухиной, представленной на выставке «Город солнца»).
16:00-19:00 - Самарская областная универсальная научная библиотека организует интерактивную литературно-краеведческую площадку «Открой свой город» (ул. Куйбышева, 82, у Главпочтампта).
17.30 – 19.30 - открытое занятие «Баланс-борд»: аудио викторина по сказкам «Я на солнышке лежу», тактильная игра «Угадай на ощупь», конкурс ориентирования с завязанными глазами «Прощупывая тропу» (ул.Куйбышева,95).
18.00 – 21.00 – интерактивная площадка «На литературной волне» (викторины, загадки, угадай героя литературного произведения и т.д.); мастер-класс «Библиотечный релакс» (пазлы «Русские народные сказки»), «Волшебный песок», «Поймай ветерок» (изготовление вертушки) (сквер «Три вяза – пересечение улиц Куйбышева и Некрасовской»).
19.00 – 21.00 – выступление группы «Джаз Вояж» (ул. Куйбышева, 68/70).
19.00 – 22.00 - мастер-классы по современным, народным и восточным танцам (пересечение улиц Ленинградской и Чапаевской).
19.30 – 22.00 - шоу бразильских барабанов (пересечение улиц Куйбышева и Красноармейской).
19.30 – 22.00 – выступление танцевального коллектива «Бруклин» (пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской).
19.30 – 23.00 – выступление танцевального коллектива «Danse&Live» (ул.Куйбышева, 95).
19.00 – 21.00 - Горький и Струковский сад: литературная экскурсия с элементами квеста по ул. Куйбышева (ул.Куйбышева,113).
До 3 сентября было принято решение в качестве эксперимента сделать улицу Куйбышева пешеходной по выходным дням. Окончательное решение оставить ли улицу пешеходной примут сами жители.
Важно отметить, что ограничение движение по ул. Куйбышева от ул.Венцека до ул. Красноармейская не распространяется на спецмашины (полиции, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, центра медицины катастроф), дорожно-эксплуатационную технику, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также транспортные средства для оказания ритуальных услуг. Граждане, проживающие в зоне ограничения движения, на своих транспортных средствах также смогут проезжать к месту жительства. Въезд и выезд будут осуществляться через ул. Некрасовская со стороны ул.Фрунзе, передает пресс-служба администрации Самары.
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