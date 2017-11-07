В экзаменационных вопросах ГИБДД нашли ошибки, опасные для здоровья
7 ноября 2017 13:38
144
Эксперты нашли в экзаменационных вопросах ГИБДД для автошкол ошибки, которые могут повлечь за собой неправильное оказание первой медицинской помощи с опасными последствиями. Об этом сообщила газета "Известия".
Ошибки в тестовых заданиях выявила Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). Выяснилось, что экзаменационные вопросы по первой медицинской помощи составлены некорректно, а предлагаемые варианты ответов к некоторым из них еще и неверные. И на практике выпускники российских автошкол не смогут оказать правильную первую помощь - остановить кровотечение или сделать искуственное дыхание.
- Ошибки в тестовых заданиях, которые мы нашли, говорят о качестве подхода к составлению билетов. Учим и сдаем одно, а чтобы по жизни оказать первую помощь, нужно другое, - рассказала президент МААШ Татьяна Шутылева.
Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ Леонид Дежурный пояснил "Известиям", что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей.
- Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3-5 см от раны. Если "не менее", это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного, человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, - пояснил Леонид Дежурный.
Относительно сердечно-легочной реанимации он уточнил, что во всех вариантах ответа неверно указано и положение рук. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие, неверные варианты - например, крест-накрест.
Кроме того, в тестах вместо термина "искусственное дыхание", как положено по приказу Минздрава № 477, продолжают писать "искусственная вентиляция легких". Из-за этого водитель боится оказывать этот вид помощи: искусственная вентиляция легких, в отличие от искусственного дыхания, требует реанимационного оборудования.
По ПДД, причастный к аварии водитель обязан оказать первую помощь пострадавшим до приезда скорой и полиции. Однако, как говорят в МААШ, водители не имеют для этого достаточной подготовки и скорее зубрят нужные ответы, чем готовятся к оказанию жизненно важной помощи.
Межрегиональная ассоциация автошкол уже направила письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой привести содержание утвержденных ГИБДД экзаменационных билетов "в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП".
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
7 ноября 2017 15:43В Поволжье появятся 9 «ударных» подразделений ЦВО
Ранее такое наименование носило только одно подразделение (миротворческое) из Самарской области, которое отличилось в июле во время проверки комиссией... Социум
94
7 ноября 2017 14:50
Акция вошла в тройку лучших практик по направлению «Молодежная политика. Поддержка молодёжных инициатив». Членами Общественной палаты субъектов РФ из... Социум
96
7 ноября 2017 13:52
В завершении фестиваля все участники выпустили в вечернее небо шары с белыми журавликами. Социум
37
Здравоохранение
7 ноября 2017 11:49
В значительной степени дополнительные экипажи "скорых" будут доукомплектованы студентами-пятикурсниками медуниверситета. Здравоохранение
122
3 ноября 2017 20:26
Стаж работы В.В. Горячева в системе здравоохранения более 30 лет. Доктор медицинских наук, профессор. Здравоохранение
960
3 ноября 2017 11:35
Исследование поможет разработать новые методы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Здравоохранение
208
Новости медицины
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
355
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
248
27 сентября 2017 21:24Анализы после 50 лет женщине
50 лет – серьезный возраст, в котором приходят мысли о том, как бы продлить жизнь и вернуть себе здоровье, бывшее в молодости. Новости медицины
464
Туризм
5 ноября 2017 11:12
Первое время визы будут выдаваться только туристам, путешествующим в составе группы. Туризм
312
31 октября 2017 12:45
В середине ноября замминистра иностранных дел России проведет переговоры в Праге со спецпредставителем премьера Грузии. Туризм
224
31 октября 2017 11:10
Для бизнеса предусмотрены тренинги и мастер-классы с выдачей сертификатов от лучших спикеров России. Туризм
210
Образование
7 ноября 2017 13:03
Впервые экспресс пройдет по маршруту Сызрань-Самара-Сызрань. Образование
100
3 ноября 2017 15:23
Студент ПВГУС представил свою коллекцию на Неделе Моды в Москве. Образование
372
3 ноября 2017 15:03
Почти сто человек собрались сегодня в одной из самых вместительных аудиторий Поволжского государственного университета сервиса, чтобы проверить свои знания в... Образование
221
Культура
5 ноября 2017 10:50
Яровиков – известный белорусский поэт и музыкант. Культура
295
2 ноября 2017 11:29
Спектакль покажут 4 ноября. Культура
236
2 ноября 2017 10:53
В 2017 году было подано рекордное количество заявок. Культура
219
Мода
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
127
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
220
27 сентября 2017 18:17
Мода — циклична. Она приходит и уходит, но кое-что должно кануть в Лету навсегда, — так считает подавляющее большинство мужчин. Мода
468
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
3812
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1493
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8368
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2273
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
8762
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2673
Фоторепортажи
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1021
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1610
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1490
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1260
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2888
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2707
Мероприятия