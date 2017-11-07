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Новости /  Общество /  Социум  

В экзаменационных вопросах ГИБДД нашли ошибки, опасные для здоровья

7 ноября 2017 13:38
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В экзаменационных вопросах ГИБДД нашли ошибки, опасные для здоровья Ошибки в тестовых заданиях выявила Межрегиональная ассоциация автошкол.
Ошибки в тестовых заданиях выявила Межрегиональная ассоциация автошкол.

Эксперты нашли в экзаменационных вопросах ГИБДД для автошкол ошибки, которые могут повлечь за собой неправильное оказание первой медицинской помощи с опасными последствиями. Об этом сообщила газета "Известия".
Ошибки в тестовых заданиях выявила Межрегиональная ассоциация автошкол (МААШ). Выяснилось, что экзаменационные вопросы по первой медицинской помощи составлены некорректно, а предлагаемые варианты ответов к некоторым из них еще и неверные. И на практике выпускники российских автошкол не смогут оказать правильную первую помощь - остановить кровотечение или сделать искуственное дыхание.

- Ошибки в тестовых заданиях, которые мы нашли, говорят о качестве подхода к составлению билетов. Учим и сдаем одно, а чтобы по жизни оказать первую помощь, нужно другое, - рассказала президент МААШ Татьяна Шутылева.

Ведущий научный сотрудник НИИ автоматизации и стандартизации Минздрава РФ Леонид Дежурный пояснил "Известиям", что две ошибки, содержащиеся в билетах, несут прямую опасность жизни и здоровью водителей.

- Один из примеров: наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано: не менее 3-5 см от раны. Если "не менее", это может быть и 20 см. При такой формулировке я могу наложить жгут выше положенного, человека привезут в больницу с опозданием и пострадавшую конечность ампутируют полностью из-за того, что я неправильно наложил жгут, - пояснил Леонид Дежурный.

Относительно сердечно-легочной реанимации он уточнил, что во всех вариантах ответа неверно указано и положение рук. По правилам оказания первой помощи, они должны быть сложены в замок, а в билетах перечислены другие, неверные варианты - например, крест-накрест.

Кроме того, в тестах вместо термина "искусственное дыхание", как положено по приказу Минздрава № 477, продолжают писать "искусственная вентиляция легких". Из-за этого водитель боится оказывать этот вид помощи: искусственная вентиляция легких, в отличие от искусственного дыхания, требует  реанимационного оборудования.

По ПДД, причастный к аварии водитель обязан оказать первую помощь пострадавшим до приезда скорой и полиции. Однако, как говорят в МААШ, водители не имеют для этого достаточной подготовки и скорее зубрят нужные ответы, чем готовятся к оказанию жизненно важной помощи.

Межрегиональная ассоциация автошкол уже направила письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева с просьбой привести содержание утвержденных ГИБДД экзаменационных билетов "в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП".

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