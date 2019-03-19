В двух регионах ПФО прошли состязания снайперов памяти капитана Зайцева

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На полигонах в Самарской и Оренбургской областях прошли состязания среди снайперских подразделений Центрального военного округа. Они были посвящены памяти Героя Советского Союза капитана Василия Зайцева, который во время Сталинградской битвы с 10 ноября по 17 декабря 1942 уничтожил 225 солдат и офицеров противника, включая 11 снайперов.В состязаниях приняли участие около 300 снайперов в составе групп. Им нужно было совершить марши на окраины населенных пунктов, занять там выгодные позиции, провести разведку местности, маскировку своих позиций, выполнить одиночные и групповые стрельбы по целям на расстояниях до 900 метров, передает пресс-служба ПВО.Фото: пресс-служба ПВО