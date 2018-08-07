В двух регионах ПФО начались масштабные учения военной полиции

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В Самарской и Оренбургской областях начались первые совместные учения военной полиции. К ним также привлекаются представители комендатур из Ульяновской области, военной автоинспекции из Республики Башкортостан и Челябинской области, местные правоохранительные органы, разведывательные отряды, мотострелковые и инженерные подразделения, расчеты противовоздушнойобороны и радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа.В ходе специальных учений военным полицейским предстоит развернуть блокпосты на федеральных, региональных и ведомственных трассах, организовать сопровождение колонн военной техники, отразить нападение на блокпост в городе, организовать контрольно-пропускной режим во время условного военного положения, наладить взаимодействие с представителями других силовых ведомств.Активная фаза учений состоится завтра, основные действия будут разворачиваться в Тоцком гарнизоне. Всего в практических действиях принимают участие более 40 подразделений, передает пресс-служба ЦВО (Приволжское направление).