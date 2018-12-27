В двух ИК СО открыто новое производство
27 декабря 2018 18:40
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Заказчиками красочных сумок стали самарские фирмы. Эти коммерческие структуры участвуют в соглашениях с исправительными учреждениями о закупках товаров, выполнении работ и оказании услуг.
В свою очередь администрации колоний приобрели сырье для изготовления сумок, а также предоставили производственные помещения, обеспечив их теплом и электричеством, а также необходимым оборудованием. Для выполнения заказа были подготовлены специалисты из числа осужденных.
Как сказал заместитель начальник УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Григорий Неймарк, товар производится согласно заключенным соглашениям, на высоком качественном уровне. Причем цены на сумки ниже рыночных.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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