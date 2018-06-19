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Новости /  Общество /  Социум  

В дни каникул в Поволжском музее железнодорожной техники проходят уроки безопасности для самарских школьников

19 июня 2018 17:17
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Основное внимание в ходе экскурсии было направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге.
19 июня 2018 года работники Куйбышевской железной дороги совместно с сотрудниками Средневолжского управления транспортной полиции организовали урок безопасности для школьников 154 самарской школы.

Учащиеся посетили Поволжский музей железнодорожной техники, где ознакомились с историей Куйбышевской магистрали, с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, мотрисами, изготовленными в начале и середине XX века.

Основное внимание в ходе экскурсии было направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге. Ребятам рассказали об основных правилах личной безопасности, показали обучающие видеоролики, раздали памятки и провели увлекательные викторины для закрепления полученных знаний.

Тема травматизма среди несовершеннолетних становится особенно актуально в летнее время, когда дети проводят больше свободного времени на улице без пристального внимания взрослых, зачастую выбирая местом для игр железную дорогу.

Куйбышевская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте: запрещается ходить по путям в неустановленном месте, пересекать пути перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов. Не оставляйте детей без присмотра вблизижелезнодорожных путей. Помните: железная дорога является источником повышенной опасности, сообщаетт пресс-служба КбшЖД. 


Фото из открытых источников
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Комментарии



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