В дни каникул в Поволжском музее железнодорожной техники проходят уроки безопасности для самарских школьников

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Учащиеся посетили Поволжский музей железнодорожной техники, где ознакомились с историей Куйбышевской магистрали, с уникальными паровозами, тепловозами, электровозами, пассажирскими и грузовыми вагонами, мотрисами, изготовленными в начале и середине XX века.Основное внимание в ходе экскурсии было направлено на закрепление у несовершеннолетних навыков безопасного поведения на железной дороге. Ребятам рассказали об основных правилах личной безопасности, показали обучающие видеоролики, раздали памятки и провели увлекательные викторины для закрепления полученных знаний.Тема травматизма среди несовершеннолетних становится особенно актуально в летнее время, когда дети проводят больше свободного времени на улице без пристального внимания взрослых, зачастую выбирая местом для игр железную дорогу.Куйбышевская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте: запрещается ходить по путям в неустановленном месте, пересекать пути перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов. Не оставляйте детей без присмотра вблизижелезнодорожных путей. Помните: железная дорога является источником повышенной опасности, сообщаетт пресс-служба КбшЖД.Фото из открытых источников