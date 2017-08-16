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Новости /  Общество /  Социум  

В детском центре «Березки» завершился ежегодный проект по профориентации школьников

16 августа 2017 15:47
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За 7 лет почти 12 тысяч подростков познакомились с IT--отраслью и научились безопасному поведению в интернете.
15 августа в детском центре «Березки» завершился ежегодный проект по профориентации школьников в период летних каникул. Программа стартовала в 2011 году и за семь лет охватила почти 12 000 школьников. Уже седьмой год подряд сотрудники департамента информационных технологий и связи Самарской области и представители мобильных операторов выезжают в лагеря Самарской области с серией презентаций и семинаров.

Специалисты помогают школьникам определиться с выбором средних специальных и высших учебных заведений для получения востребованных на рынке труда специальностей  в области инфокоммуникаций.

Помимо этого сотовые операторы делятся с молодым поколением секретами поведения во Всемирной паутине, основами защиты персональных данных,  рассказывают о существующих видах угроз, способах их распространения и методах борьбы с ними.

В игровой форме особое внимание уделяется правилам поведения в социальных сетях и психологической защиты от негативных воздействий и агрессии. В 2017 году в проекте были задействованы 13 летних оздоровительных лагерей, в которых порядка 1500 ребят смогли познакомиться со всеми новинками в области информационных технологий и мобильной связи.

Самое активное участие в проекте по профориентации школьников принимают представители проекта «Инженерная сила (R2D2) Самара». Основной целью проекта является содействие популяризации инженерно-технических профессий среди детей и молодежи, в том числе в области робототехники, сообщает пресс-служба облпраительства. 
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Комментарии



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