В детском центре «Березки» завершился ежегодный проект по профориентации школьников

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Специалисты помогают школьникам определиться с выбором средних специальных и высших учебных заведений для получения востребованных на рынке труда специальностей в области инфокоммуникаций.Помимо этого сотовые операторы делятся с молодым поколением секретами поведения во Всемирной паутине, основами защиты персональных данных, рассказывают о существующих видах угроз, способах их распространения и методах борьбы с ними.В игровой форме особое внимание уделяется правилам поведения в социальных сетях и психологической защиты от негативных воздействий и агрессии. В 2017 году в проекте были задействованы 13 летних оздоровительных лагерей, в которых порядка 1500 ребят смогли познакомиться со всеми новинками в области информационных технологий и мобильной связи.Самое активное участие в проекте по профориентации школьников принимают представители проекта «Инженерная сила (R2D2) Самара». Основной целью проекта является содействие популяризации инженерно-технических профессий среди детей и молодежи, в том числе в области робототехники, сообщает пресс-служба облпраительства.