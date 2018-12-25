В детской картинной галерее откроется выставка «Зимние истории особняка Клодта»

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В основе выставки - несколько сюжетов, связанных с памятными датами и объединенных в одну большую историю о прошлом нашего города, разворачивающуюся на фоне зимы и новогодних праздников.Памятных дат у Детской картинной галереи в уходящем году три: особняку Клодта, в котором находится музей, исполняется 120 лет; его первый хозяин, купец Иван Андреевич Клодт родился 170 лет назад, а десять лет спустя в московской, купеческой семье родился будущий «самарский» архитектор Александр Александрович Щербачев.И Клодту, и Щербачеву посвящены залы на выставке, документы и изображения для которых музею предоставил Центральный государственный архив Самарской области. Купец и хозяин особняка больше представлен с деловой стороны: официальная переписка, фотографии конторы и интерьеров магазина (из семейного архива потомков управляющего), прошение о строительстве и проект дома.Для знакомства с архитектором Александром Александровичем Щербачёвым, который построил особняк Клодта и десятки других самарских домов, с годами определивших лицо города, был выбран более личный ракурс. На выставке показаны фотографии из семейного альбома Щербачевых: интерьеры дома, жена - Александра Петровна, в девичестве Алабина – в самых разных образах, от маскарадных до повседневных, Щербачёв на природе и охоте, маленький сын, который тоже станет архитектором, и много других деталей.Также, в каминном зале музея посетителям будет представлена самарская архитектура начала прошлого века, экспонаты которой можно не только увидеть, но и подержать в руках. Среди них, фрагменты лепнины, водосточные воронки, кронштейны и вазоны. Сюжет зала разворачивается в двух временах: на стенах фотографии старой Самары, города времён Клодта, Щербачёва, а в центре – осколки этих домов.Кроме того, на выставке будут продемонстрированы ученические композиции мастерской Н.В.Иевлевой разных лет, посвящённые истории Самары.Выставка «Зимние истории особняка Клодта» расскажет не только о людях из позапрошлого века, их делах и домах, но и о рождественских традициях тех времён. Как выглядели ёлочные базары, чем наряжали ёлку, какие маскарадные костюмы шили и что дарили детям. Все эти сюжеты можно увидеть на фотографиях, сделанных в ателье Карла Буллы, которые были предоставлены для выставки Центральным государственным архивом кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.Для маленьких гостей организована детская комната. Она позволит заглянуть в детский мир дореволюционной России, где нашлось место и новогоднему ожиданию чуда, и сказочным историям, а ещё здесь можно будет вспомнить и разыграть сюжет одной из самых зимних сказок - «Щелкунчика».Выставка будет открыта с 26 декабря 2018 года до конца февраля 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.