В детсадах Ставропольского района проходит акция «Чем ярче, тем заметнее!»

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Для того чтобы юные пешеходы чувствовали себя безопасно на улицах населенных пунктов полицейские помогли ребятам украсить зонтики световозвращающими наклейками. Правоохранители рассказали, что в осенний и зимний периоды с ухудшением видимости на дорогах увеличивается вероятность травмирования пешеходов. Полицейские продемонстрировали как знаки, находящиеся на зонтиках и одежде ребят, светятся в темноте и помогут избежать опасности.В ходе общения маленькие участники дорожного движения рассказали гостям о правилах поведения на дороге и удивили гостей в погонах веселым танцем.Профилактическая акция «Чем ярче, тем заметнее!» в ближайшее время пройдет еще в нескольких дошкольных учреждениях Ставропольского района, сообщает облМВД.