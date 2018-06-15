В день старта ЧМ-2018 Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре собрал 21 тысячу болельщиков

Среди гостей Фестиваля были и иностранные болельщики из Сербии, Коста-Рики, Колумбии, Болгарии, Швейцарии. Они отметили гостеприимство самарцев и развитую городскую инфраструктуру. Жители нашего города активно фотографировались, делали селфи с иностранными фанатами. Праздник прошел в веселой и дружелюбной атмосфере.Перед болельщиками на гигантской сцене выступили творческие коллективы города, артисты самарских театров.На церемонии открытия всех пришедших от имени главы региона Дмитрия Азарова поприветствовал врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.«Самарская область принимает Чемпионат мира по футболу – масштабный мировой праздник, который еще совсем недавно был для нас далекой несбыточной мечтой. Поколения самарских, российских болельщиков десятилетиями жили надеждой. Верили, что однажды Чемпионат мира придет в Россию, и мы поучаствуем в нем не как гости, а как радушные хозяева. Сегодня эта мечта стала реальностью. Наша страна, наша любимая Самарская область на целый месяц станет домом для сотен тысяч любителей футбола со всего земного шара. Сегодня Самара выходит на мировую арену. Никогда прежде наш город и регион не имели возможности настолько ярко, широко заявить о себе. Рассказать всему миру о том, как прекрасна, радушна, гостеприимна и богата талантами наша волжская земля. Благодаря Чемпионату миллионы людей узнают и полюбят разные культуры, познакомятся с традициями и обычаями многих народов, укрепят дружеские, деловые, творческие связи. Это то наследие, которое нельзя посчитать и измерить. Но которое принесет нам несчетную, неизмеримую пользу в будущем», - говорится в обращении.После церемонии открытия многочисленные болельщики посмотрели прямую трансляцию матча Россия – Саудовская Аравия. Скандирование «Россия, Россия!» можно было услышать далеко от центра города. В течение всего матча все гости Фестиваля болельщиков, в том числе и иностранные фанаты, горячо поддерживали сборную России, которая победила со счетом 5:0.После игры на сцену вышла культовая российская группа «ДДТ», что вызвало неописуемый восторг зрителей. Первая песня была посвящена футболу. Ее музыканты написали за несколько дней до начала ЧМ-2018. Вместо обещанного часа, группа отыграла два часа. Лидер группы Юрий Шевчук после выступления поделился своими впечатлениями: «В Самару на Чемпионат мы приехали с удовольствием. Прекрасная публика, прекрасная атмосфера. Мы дождались наконец-то победы нашей сборной. Чемпионат – возможность показать иностранцам нашу душевную щедрость. Душа у нас широкая, как вся Россия».Врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов отметил, что на площади чувствовалось ощущение настоящего праздника.«Сегодня на площадке Фестиваля собралась настоящая многонациональная семья. Несмотря на рабочий день, люди заполнили площадь Куйбышева еще до шести часов вечера. Самарцы демонстрируют открытость и гостеприимство, присущее волжанам», - подчеркнул он.Врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов рассказал о развлекательной программе Фанфеста, которую составляли таким образом, чтобы показать иностранным гостям все богатство культуры народов России. «У нас состоялась мощная церемония открытия Фестиваля. За 20 минут на огромной сцене мы рассказали обо всем лучшем, что у нас есть в культурном плане», - сказал Сергей Филиппов.Фестиваль болельщиков на площади имени Куйбышева в Самаре будет работать ежедневно. Вход на площадку свободный, сообщает пресс-служба облправительства.