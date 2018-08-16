В день матча «Крылья Советов» - «Локомотив» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
16 августа 2018 15:23
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Для удобства болельщиков, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена 2018, далее - по ул. 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по ул. 2-ая Стадионная, далее - по ул. 2-ой проезд.
Также для болельщиков будет работать специальный трамвайный маршрут S5:
- в «длинном» варианте: от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»;
- в «укороченном» варианте: от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».
Обращаем внимание, что от остановки «Железнодорожный вокзал» до стадиона проследует 12 трамвайных поездов с интервалом в 7 минут, начиная с 14:27 и до 15:52. Время в пути 1 час 30 минут.
От остановки «Барбошина поляна» до стадиона движение трамваев начнется в 13:30 до 15:30 с интервалом 7 мин, с 15:30 до начала матча с интервалом 2 минуты. Окончание работы – 21:30.
Движение трамвайного маршрута S5 будет осуществляться со всеми остановками. Оплата проезда - 25 рублей (без предоставления льгот). Изменений в работе остальных трамвайных маршрутов не планируется.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:
- на трамвайных маршрутах №№5, 11, 12, 22, на троллейбусных маршрутах №№8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 206, 226, 261, 295, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на трамвайных маршрутах №№22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте №50 до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№1, 45, 51, 67, 96, 205, 210, 268, 295 до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.
Вывоз со стадиона будет осуществляться в том же режиме, что и доставка. Будут задействованы проходящие вблизи стадиона регулярные автобусные маршруты.
Для вывоза болельщиков со стадиона после окончания мероприятия будут поданы еще 17 трамвайных поездов. Посадка на трамваи будет осуществляться одновременно с двух площадок. С правой площадки (по направлению в сторону Московского шоссе) трамвайные поезда будут отправляться по маршруту «Стадион – Барбошина поляна» (со всеми остановками по пути следования), а с левой площадки – по маршруту «Стадион – Железнодорожный вокзал – ул. Тухачевского» (также со всеми остановками по пути следования), передает пресс-служба горадминистрации.
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