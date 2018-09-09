В день города в Струковском саду прошел КВН-марафон

138

В программе выступлений был и самый сложный конкурс — «Разминка с залом». Любой житель города мог задать вопрос КВНщикам и в режиме реального времени получить на него веселый ответ. Возраст самых юных представителей клуба веселых и находчивых – 11 лет.В КВН марафоне приняли участие:Школьники:Команда «СНЫ ГАГАРИНА» Школа 41 «Гармония» Вице-чемпион сезона 2017-2018 системы Юниор Лиг КВН Самарской области, Обладатель II места Летнего Кубка 2018 Всероссийской Юниор-лиги КВН в АРТЕКЕКоманда КВН «Пятница 13» Школа 13 Самая поющая команда КВН нашей областиКоманда «Дети Галактики» Школа 41 «Гармония»Команда «Прованс» Гимназия 3Команда «Перспектива» Гимназия «Перспектива» Чемпион сезона 2017-2018 системы Юниор Лиг КВН Самарской областиКоманда «Технобой» Школа 135Команда «Ералаш» Гимназия 133Команда «Так и живем» Школа 144Студенты:Команда «2х2» Самарский УниверситетКоманда «Сборная Спортфака» СГСПУКоманда «Лица Самарской губернии» СГСПУКоманда «Тронулись» СамГУПС.Выступления команд КВН собрали множество поклонников жанра всех поколений, передает пресс-служба облправительства.