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Новости /  Общество /  Социум  

В день физкультурника на второй очереди набережной будет представлено около 50 спортивных и интерактивных площадок

8 августа 2018 15:25
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Площадки начнут работу в 10:00.
В субботу, 11 августа, в Самаре состоится Всероссийский день физкультурника. На второй очереди набережной Волги (от ул. Маяковского до Полевого спуска) для жителей города будет организована спортивно-развлекательная программа. Здесь будет представлено около 50 спортивных и интерактивных площадок.

Площадки начнут работу в 10:00. Различные региональные спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут мастер-классы, покажут выступления атлетов. Можно будет узнать информацию о тренировках, попробовать свои силы, принять участие в соревнованиях и конкурсах, выиграв сувениры и призы. Предусмотрены зоны с бесплатными детскими аттракционами. Запланированы активности от танцевальных и музыкальных клубов, легкоатлетический забег, тестовое выполнение испытаний комплекса ГТО.

На мини-футбольных площадках состоится финал городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом», а на стритбольных (баскетбол 3 на 3) – соревнования «Оранжевый мяч». На территории пляжа будут представлены площадки по футболу, волейболу, теннису, экстремальным и силовым видам спорта, алтимат-фрисби (летающий диск). На Волге пройдет парусная регата. Учреждения здравоохранения региона предложат самарцам пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалистов.

На главной сцене (Чкаловский спуск) состоятся выступления творческих коллективов и мастер-классы, награждение заслуженных специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области.

Торжественная церемония открытия Дня физкультурника начнется в 11:00.

Перечень площадок (Вторая очередь набережной Волги):

· армрестлинг,

· авиамодельный спорт,

· алтимат-фрисби (летающий диск),

· художественная гимнастика,

· спортивная аэробика,

· кёкусинкай,

· айкидо (показательные выступления),

· ушу (выступление на сцене),

· Федерация бокса Самарской области,

· экстремальные виды спорта (паркур, фриран, трикинг),

· Федерация черлидинга Самарской области,

· метание ножей (железный век),

· универсальный бой,

· соревнования по футболу (финал городских соревнований «Лето с футбольным мячом»),

· настольный теннис,

· шахматы,

· площадка по боксу,

· мини-гольф,

· площадка с настольными играми,

· соревнования по пляжному футболу,

· соревнования по пляжному теннису,

· соревнования по пляжному волейболу,

· площадка «Детская страна» (аттракционы),

· парусная регата,

· площадка с показательными выступлениями воспитанников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности,

· площадка с информацией о муниципальных учреждениях,

· капоэйра (дюсш № 7),

· всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»,

· Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд Самарской области,

· площадка по пропаганде и тестовому выполнению испытаний комплекса ГТО,

· площадка «Силовая полоса препятствий» («Центр спортивной подготовки», пляж),

· детские аттракционы (надувные и прыжковые батуты, настольные игры, весёлые старты, перетягивание каната, дартс),

· школа танцев «Бруклин» (уличные танцы),

· роллер-школа «Samara Rollers»,

· клуб скандинавской ходьбы «Доброходы»,

· школа бега и функциональной подготовки «RunStudioSamara»,

· фитнес-клуб «Ботек» (разминка, зарядка с чемпионом, выступления на сцене, зумба, конкурсы),

· танцевальный клуб «Американо» (показательные выступления, мастер-классы),

· скалолазание (искусственный скалодром),

· школа музыки «Melomania» (барабаны, мастер-классы, показательные выступления),

· клуб славянской культуры «Добрыня»,

· выставка оружия,

· площадка «Гигантский кикер»,

· уличная гимнастика,

· площадка «Ездовые собаки»,

· мини-ориентирование «Лабиринт»,

· ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (тест на ВИЧ, консультирование),

· ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» (тест состояния здоровья, консультирование),

· компания «Домашний доктор», передает пресс-служба горадминистрации. 
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Комментарии



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