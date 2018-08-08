В день физкультурника на второй очереди набережной будет представлено около 50 спортивных и интерактивных площадок

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Площадки начнут работу в 10:00. Различные региональные спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут мастер-классы, покажут выступления атлетов. Можно будет узнать информацию о тренировках, попробовать свои силы, принять участие в соревнованиях и конкурсах, выиграв сувениры и призы. Предусмотрены зоны с бесплатными детскими аттракционами. Запланированы активности от танцевальных и музыкальных клубов, легкоатлетический забег, тестовое выполнение испытаний комплекса ГТО.На мини-футбольных площадках состоится финал городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом», а на стритбольных (баскетбол 3 на 3) – соревнования «Оранжевый мяч». На территории пляжа будут представлены площадки по футболу, волейболу, теннису, экстремальным и силовым видам спорта, алтимат-фрисби (летающий диск). На Волге пройдет парусная регата. Учреждения здравоохранения региона предложат самарцам пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалистов.На главной сцене (Чкаловский спуск) состоятся выступления творческих коллективов и мастер-классы, награждение заслуженных специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области.Торжественная церемония открытия Дня физкультурника начнется в 11:00.Перечень площадок (Вторая очередь набережной Волги):· армрестлинг,· авиамодельный спорт,· алтимат-фрисби (летающий диск),· художественная гимнастика,· спортивная аэробика,· кёкусинкай,· айкидо (показательные выступления),· ушу (выступление на сцене),· Федерация бокса Самарской области,· экстремальные виды спорта (паркур, фриран, трикинг),· Федерация черлидинга Самарской области,· метание ножей (железный век),· универсальный бой,· соревнования по футболу (финал городских соревнований «Лето с футбольным мячом»),· настольный теннис,· шахматы,· площадка по боксу,· мини-гольф,· площадка с настольными играми,· соревнования по пляжному футболу,· соревнования по пляжному теннису,· соревнования по пляжному волейболу,· площадка «Детская страна» (аттракционы),· парусная регата,· площадка с показательными выступлениями воспитанников муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности,· площадка с информацией о муниципальных учреждениях,· капоэйра (дюсш № 7),· всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»,· Фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд Самарской области,· площадка по пропаганде и тестовому выполнению испытаний комплекса ГТО,· площадка «Силовая полоса препятствий» («Центр спортивной подготовки», пляж),· детские аттракционы (надувные и прыжковые батуты, настольные игры, весёлые старты, перетягивание каната, дартс),· школа танцев «Бруклин» (уличные танцы),· роллер-школа «Samara Rollers»,· клуб скандинавской ходьбы «Доброходы»,· школа бега и функциональной подготовки «RunStudioSamara»,· фитнес-клуб «Ботек» (разминка, зарядка с чемпионом, выступления на сцене, зумба, конкурсы),· танцевальный клуб «Американо» (показательные выступления, мастер-классы),· скалолазание (искусственный скалодром),· школа музыки «Melomania» (барабаны, мастер-классы, показательные выступления),· клуб славянской культуры «Добрыня»,· выставка оружия,· площадка «Гигантский кикер»,· уличная гимнастика,· площадка «Ездовые собаки»,· мини-ориентирование «Лабиринт»,· ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (тест на ВИЧ, консультирование),· ГБУЗ «Самарский областной центр медицинской профилактики» (тест состояния здоровья, консультирование),· компания «Домашний доктор», передает пресс-служба горадминистрации.