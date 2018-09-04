В деле самарских телефонных мошенников появилась группа обманутых москвичей
4 сентября 2018 21:54
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Как считает следствие, в августе–декабре 2017 года задержанные совершали мошенничества с использованием средств сотовой связи. По всей видимости, речь идет о стандартных «разводках» с информацией о близком родственнике, который якобы попал в неприятную криминальную ситуацию, или о получении потерпевшими несуществующих вознаграждений от банка или сотового оператора.
Среди потерпевших первоначально числились граждане Пекез И. (ущерб 52 тыс. руб.), Ганиева Г.М. (ущерб — 95,85 тыс. руб.), Аскерова С.А. (ущерб — 58 тыс. руб.). В середине августа 2018 года в деле появились имена других обманутых — это 10 жителей Москвы и Московской области. По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничествах. Оперативную поддержку по делу оказывают сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью (ОБОП) областного ГУ МВД.
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