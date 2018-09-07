В честь празднования Дня города Самары посещение музеев будет бесплатным
7 сентября 2018 15:22
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В праздничной акции примут участие 5 городских учреждений, а также 5 государственных музеев – самарский областной художественный музей, историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, музей Модерна, дом-музей М.В.Фрунзе, дом-музей В.И.Ленина.
Кроме того, к акции присоединились музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области (ул. Крупской, д.16) и музей Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова (ул. Шостаковича, д.7).
Музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139)
Музей будет открыт для посещения с 09.00 до 17.30 для всех категорий зрителей.
В этот день будет организовано три сеанса бесплатных экскурсий в 11.00, 14.00 и 16.00. В музее будут работать следующие выставки:
- «Золотой фонд Детской картинной галереи», где будут представлены лучшие работы детей из фондов музея, собранные за 30 лет;
- «Эксклюзивная кукла особняка Клодта», включающая в себя две коллекции: «Костюм русской знати допетровской эпохи» и «Барокко»;
- «Тактильные рельефы «Средневековье» - проект, созданный для людей с ограниченными возможностями по зрению.
Дополнительная информация по телефонам: 332-20-64, 332-43-98.
Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» (пр. Ленина, 21)
Центр откроет свои экспозиционные залы для посетителей с 11.00 до 15.00.
Гости музея смогут посетить основную экспозицию «Самара Космическая», на которой представлены уникальные экспонаты и артефакты: двигатели и камеры сгорания, космические аппараты серии «Ресурс» и «Янтарь», масштабированные модели ракет, подлинный скафандр и космические приборы.
Дополнительная информация по телефону: 263-39-35.
Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького (ул. Фрунзе, д.155)
С 10.00 до 18.00 жителей и гостей Самары приглашают на следующие экспозиции музея:
- литературно-мемориальная экспозиция «Жизнь и творчество Алексея Толстого». Здесь можно увидеть уникальные предметы и обстановку дома рубежа XIX – XX веков;
- интерактивная выставка для детей, созданная по знаменитой сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Во время игровой программы, экскурсовод расскажет детям о происхождении сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и раскроет некоторые тайные смыслы, спрятанные за знакомым текстом.
Дополнительная информация по телефону: 332-11-22.
Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, д.120)
Музея Эльдара Рязанова будет доступен для посещения с 10.00 до 18.00.
В новом для Самары музее будут работать следующие экспозиции:
- зал «Мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова», восстановленная в первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу времени, когда Эльдар Александрович здесь жил;
- экспозиционный зал «Куйбышев – запасная столица», рассказывающий о городе в период эвакуации, тыловом детстве и наполненный кинохроникой и подлинными предметами того периода;
- зал «В гостях у Эльдара Рязанова» - это подлинные афиши, письма, предметы интерьера, фильмы-беседы Эльдара Александровича со зрителями, которые дают возможность соприкоснуться с творчеством и личностью великого режиссера.
Музей истории города Самары им. М.Д. Челышова (ул. Фрунзе, 49-1)
9 сентября музей будет работать с 10.00 до 18.00 без перерыва. Для посетителей будут открыты экспозиции в 6 залах:
- зал 1: «От защитной крепости до роскошного губернского центра»;
- зал 2: Купечество Самары;
- зал 3: Архитекторы Самары. Улицы. Здания;
- зал 4: Выставка «Первая Мировая война» «100-летие Октябрьской революции»;
- зал 5: Самара Православная;
- зал 6: Авиация и пароходство.
Дополнительная информация по телефону: 332-75-17, передает пресс-служба администрации Самары.
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