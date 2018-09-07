В честь празднования Дня города Самары посещение музеев будет бесплатным

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В праздничной акции примут участие 5 городских учреждений, а также 5 государственных музеев – самарский областной художественный музей, историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, музей Модерна, дом-музей М.В.Фрунзе, дом-музей В.И.Ленина.Кроме того, к акции присоединились музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области (ул. Крупской, д.16) и музей Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова (ул. Шостаковича, д.7).(ул. Куйбышева, 139)Музей будет открыт для посещения с 09.00 до 17.30 для всех категорий зрителей.В этот день будет организовано три сеанса бесплатных экскурсий в 11.00, 14.00 и 16.00. В музее будут работать следующие выставки:- «Золотой фонд Детской картинной галереи», где будут представлены лучшие работы детей из фондов музея, собранные за 30 лет;- «Эксклюзивная кукла особняка Клодта», включающая в себя две коллекции: «Костюм русской знати допетровской эпохи» и «Барокко»;- «Тактильные рельефы «Средневековье» - проект, созданный для людей с ограниченными возможностями по зрению.Дополнительная информация по телефонам: 332-20-64, 332-43-98.(пр. Ленина, 21)Центр откроет свои экспозиционные залы для посетителей с 11.00 до 15.00.Гости музея смогут посетить основную экспозицию «Самара Космическая», на которой представлены уникальные экспонаты и артефакты: двигатели и камеры сгорания, космические аппараты серии «Ресурс» и «Янтарь», масштабированные модели ракет, подлинный скафандр и космические приборы.Дополнительная информация по телефону: 263-39-35.(ул. Фрунзе, д.155)С 10.00 до 18.00 жителей и гостей Самары приглашают на следующие экспозиции музея:- литературно-мемориальная экспозиция «Жизнь и творчество Алексея Толстого». Здесь можно увидеть уникальные предметы и обстановку дома рубежа XIX – XX веков;- интерактивная выставка для детей, созданная по знаменитой сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Во время игровой программы, экскурсовод расскажет детям о происхождении сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и раскроет некоторые тайные смыслы, спрятанные за знакомым текстом.Дополнительная информация по телефону: 332-11-22.(ул. Фрунзе, д.120)Музея Эльдара Рязанова будет доступен для посещения с 10.00 до 18.00.В новом для Самары музее будут работать следующие экспозиции:- зал «Мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова», восстановленная в первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу времени, когда Эльдар Александрович здесь жил;- экспозиционный зал «Куйбышев – запасная столица», рассказывающий о городе в период эвакуации, тыловом детстве и наполненный кинохроникой и подлинными предметами того периода;- зал «В гостях у Эльдара Рязанова» - это подлинные афиши, письма, предметы интерьера, фильмы-беседы Эльдара Александровича со зрителями, которые дают возможность соприкоснуться с творчеством и личностью великого режиссера.(ул. Фрунзе, 49-1)9 сентября музей будет работать с 10.00 до 18.00 без перерыва. Для посетителей будут открыты экспозиции в 6 залах:- зал 1: «От защитной крепости до роскошного губернского центра»;- зал 2: Купечество Самары;- зал 3: Архитекторы Самары. Улицы. Здания;- зал 4: Выставка «Первая Мировая война» «100-летие Октябрьской революции»;- зал 5: Самара Православная;- зал 6: Авиация и пароходство.Дополнительная информация по телефону: 332-75-17, передает пресс-служба администрации Самары.