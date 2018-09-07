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Новости /  Общество /  Социум  

В честь празднования Дня города Самары посещение музеев будет бесплатным

7 сентября 2018 15:22
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9 сентября 2018 года в честь празднования Дня города Самары посещение музеев будет бесплатным.

В праздничной акции примут участие 5 городских учреждений, а также 5 государственных музеев – самарский областной художественный музей, историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, музей Модерна, дом-музей М.В.Фрунзе, дом-музей В.И.Ленина.

Кроме того, к акции присоединились музейно-выставочный центр истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области (ул. Крупской, д.16) и музей Дома офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова (ул. Шостаковича, д.7).

Музей «Детская картинная галерея» (ул. Куйбышева, 139)

Музей будет открыт для посещения с 09.00 до 17.30 для всех категорий зрителей.

В этот день будет организовано три сеанса бесплатных экскурсий в 11.00, 14.00 и 16.00. В музее будут работать следующие выставки:

- «Золотой фонд Детской картинной галереи», где будут представлены лучшие работы детей из фондов музея, собранные за 30 лет;

- «Эксклюзивная кукла особняка Клодта», включающая в себя две коллекции: «Костюм русской знати допетровской эпохи» и «Барокко»;

- «Тактильные рельефы «Средневековье» - проект, созданный для людей с ограниченными возможностями по зрению.

Дополнительная информация по телефонам: 332-20-64, 332-43-98.

Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» (пр. Ленина, 21)

Центр откроет свои экспозиционные залы для посетителей с 11.00 до 15.00.

Гости музея смогут посетить основную экспозицию «Самара Космическая», на которой представлены уникальные экспонаты и артефакты: двигатели и камеры сгорания, космические аппараты серии «Ресурс» и «Янтарь», масштабированные модели ракет, подлинный скафандр и космические приборы.

Дополнительная информация по телефону: 263-39-35.

Самарский литературно-мемориальный музей имени М.Горького (ул. Фрунзе, д.155)

С 10.00 до 18.00 жителей и гостей Самары приглашают на следующие экспозиции музея:

- литературно-мемориальная экспозиция «Жизнь и творчество Алексея Толстого». Здесь можно увидеть уникальные предметы и обстановку дома рубежа XIX – XX веков;

- интерактивная выставка для детей, созданная по знаменитой сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино». Во время игровой программы, экскурсовод расскажет детям о происхождении сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и раскроет некоторые тайные смыслы, спрятанные за знакомым текстом.

Дополнительная информация по телефону: 332-11-22.

Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, д.120)

Музея Эльдара Рязанова будет доступен для посещения с 10.00 до 18.00.

В новом для Самары музее будут работать следующие экспозиции:

- зал «Мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова», восстановленная в первоначальных границах и наполненная предметами, передающими атмосферу времени, когда Эльдар Александрович здесь жил;

- экспозиционный зал «Куйбышев – запасная столица», рассказывающий о городе в период эвакуации, тыловом детстве и наполненный кинохроникой и подлинными предметами того периода;

- зал «В гостях у Эльдара Рязанова» - это подлинные афиши, письма, предметы интерьера, фильмы-беседы Эльдара Александровича со зрителями, которые дают возможность соприкоснуться с творчеством и личностью великого режиссера.

Музей истории города Самары им. М.Д. Челышова (ул. Фрунзе, 49-1)

9 сентября музей будет работать с 10.00 до 18.00 без перерыва. Для посетителей будут открыты экспозиции в 6 залах:

- зал 1: «От защитной крепости до роскошного губернского центра»;

- зал 2: Купечество Самары;

- зал 3: Архитекторы Самары. Улицы. Здания;

- зал 4: Выставка «Первая Мировая война» «100-летие Октябрьской революции»;

- зал 5: Самара Православная;

- зал 6: Авиация и пароходство.

Дополнительная информация по телефону: 332-75-17, передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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