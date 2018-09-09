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Новости /  Общество /  Социум  

В честь Дня города 9 сентября на набережной Самары весь день пройдут концерты

9 сентября 2018 11:34
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В честь Дня города 9 сентября на набережной Самары весь день пройдут концерты
Работают развлекательные площадки.

9 сентября с 12:00 до 18:00 на набережной реки Волга в Самаре в честь Дня города будут организованы яркие и интересные программы от самарских компаний (6+). Разнообразные развлекательно-познавательные программы подготовлены компаниями «Нестле» («Россия – щедрая душа»), «Почта России», ИКЕА, «Радио Дача», «Комсомольская правда», «Выбери радио», телерадиокомпания «ТЕРРА», «Самарское обозрение». Всех гостей ждут яркие концертные номера, розыгрыши призов, мастер-классы. Около бассейна ЦСК ВВС организована площадка патриотической направленности от Министерства обороны РФ, сообщает горадминистрация.

Кроме того целую серию концертов для жителей «Музыка для души» в подарок любимому городу подготовили компания «Газпром трансгаз Самара» и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России». С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске – фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы – популярные песни в исполнении эстрадных артистов. В 17.45 в кинотеатре под открытым небом у стелы «Ладья» состоится премьера документально-художественного фильма «Трасса судьбы», посвященного истории строительства первого газопровода «Бугуруслан – Куйбышев».

Концертная программа проекта «Музыка для души»
Сцена «Эстрада» (склон под площадью Славы, амфитеатр)
15 00 Группа «Blackberry»
16 00 Группа «Мадам Брошкина»
17 00 Группа «Старый Третий»
Сцена «Фольклор»
(Первомайский спуск, смотровая площадка)
15 00 Певец Михаил Морозов
16 00 Ансамбль «Искорки»
17 00 Группа «Незабава»
Сцена «Классика»
(Некрасовский спуск, стела «Самара»)
15 00 Концертная программа «Гранд оперетта» Самарского академического театра оперы и балета
16 00 Классическая инструментальная программа Самарского академического театра оперы и балета
17 00 Певец Михаил Морозов
Сцена «Джаз»
(амфитеатр, стела «Ладья»)
15 00 Группа «Gudini jazz band»
16 00 Группа «Evergreen»
17 00 Группа «Pina Colada»

Фото Дильдина Светлана

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Комментарии



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