В ближайшие выходные дни в Самарской области ожидается похолодание

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В связи с понижением температуры наружного воздуха возрастают риски возникновения ДТП на трассах местного и федерального значения, увеличения количества пожаров в жилом секторе ввиду несоблюдения правил пожарной безопасности при использовании обогревательных приборов и неосторожного обращения с огнем, аварий на системах ЖКХ.Одной из частых причин пожаров является короткое замыкание электропроводки. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные электроприборы:– помните, что нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы;– не оставляйте включенные электроприборы без присмотра;– эксплуатируйте электропровода и кабели только с целой изоляцией;– используйте исправные розетки и рубильники;– электроплитки и электрочайники должны находиться на подставках из негорючих материалов;– чтобы не допустить перегрузки сети, старайтесь не включать в электрическую розетку одновременно несколько электрических приборов, особенно большой мощности;– откажитесь от применения некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты от перегрузки и короткого замыкания;– помните, что монтаж электропроводки должен выполнять только специалист.Опасность представляет и печное отопление, если не соблюдать правила пожарной безопасности при его эксплуатации. Поэтому заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости при разжигании печи, не оставляйте топящуюся печь без присмотра. И помните, что топку печи должен осуществлять только взрослый человек. Доверять эту работу детям – опасно!При использовании печей:– заблаговременно проверяйте исправность печи и дымохода;– помните, что кладка печи должна быть без трещин и щелей, а в дымоходе должна быть хорошая тяга;– знайте, что дымоход должен быть выполнен таким образом, чтобы исключить возможность загорания конструкций межэтажных перекрытий или стен;– во избежание перекала печи топите её несколько раз в день;– избегайте использования легковоспламеняющихся жидкостей при разжигании печи;– не оставляйте топящуюся печь без присмотра;– топку печи должен осуществлять только взрослый человек.Внимательно относитесь и к правилам эксплуатации газового оборудования: регулярно проверяйте тягу и проветривайте помещения. Помните, что при работающей газовой плите или газовой колонке окно должно быть приоткрыто. И ни в коем случае не используйте газовую плиту для обогрева!Позаботьтесь и о безопасности своих детей. Как можно чаще напоминайте им об опасности игры с огнём. Научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами. И главное – не оставляйте их без присмотра, особенно малышей! Помните, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка, передает пресс-служба облМЧС.