В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается очень сильный ветер с сохранением ночью 17 января

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», предоставленной 16.01.2019 г., в ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается очень сильный ветер, порывы 25 м/с с сохранением ночью 17.01.2019 г.Из-за складывающейся неблагоприятной обстановки МЧС России по Самарской области рекомендует гражданам, в особенности лицам пожилого возраста, детям без особой необходимости не выходить на улицу. Всегда сообщайте родным и близким куда вы идете или едете.- помнить о том, что управляемость автомобилем при этих погодных условиях резко ухудшается и может привести к потере контроля водителя над машиной и. как результат, наезд на пешеходов;- усильте внимание при переходе проезжей части дороги;- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии, закройте газовые краны;- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;- научите детей, как действовать во время непогоды;- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.- По возможности воздержитесь от использования, во время сильных снегопадов и гололеда, личного автомобиля, пользуйтесь для проезда общественным транспортом.- Сосредоточьтесь на дороге. Старайтесь не пользоваться телефоном во время движения и не отвлекайтесь на посторонние действия, не связанные с управлением машиной.- Будьте спокойны, но не расслабляйтесь. Внимательно следите за транспортными средствами вокруг Вас. Чаще смотрите в зеркала. Кто-то из водителей может потерять управление, что потребует от Вас быстрых и решительных действий, для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.При нахождении в опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по телефону в службу МЧС - 01; 101.Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8(846)337-72-82, передает пресс-служба облМЧС.