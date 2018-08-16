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Новости /  Общество /  Социум  

В ближайшее время с молотка могут уйти 20 автомобилей Renault, собственник которых — «АЗР-Моторс»

16 августа 2018 19:55
17
Разными лотами продадут модели, как Logan, Sandero, Fluence, Koleos, Latitude, Megane, Scenic и Duster, передает «СО» ОНЛАЙН.

Все они выпущены в 2013–2014 годах.

Общая стоимость — 10 млн. 
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