В ближайшее время Мутко может перейти в статус министра без портфеля, считают политологи

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По мнению политолога, наладить отношения России с международными спортивными организациями при Мутко невозможно. «Его уход — это непременное условие решения таких проблем. Сейчас же Мутко — это человек, который мешает решить проблемы», — считает он. По мнению Бунина, Мутко перейдет в статус министра без портфеля. «Это подходящая для него должность: обязанностей нет, только зарплата», — уверен он.Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин связал приостановку деятельности Мутко с необходимостью пойти навстречу международным спортивным организациям. Мутко, по его словам, был политической фигурой, а новый человек на посту главы РФС стал техническим функционером. «Все-таки перед чемпионатом мира фигура Мутко выглядела своего рода вызовом», — уверен он. При этом Макаркин полагает, что уход Мутко не является необратимым решением и он сможет вернуться.Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что временная отставка станет окончанием карьеры Мутко и частью постепенного ухода. «Пока в кабинете министров нет перестановок, но Мутко, безусловно, — кандидат на вылет», — заявил политолог. Исключением, по его мнению, может стать случай, если президент России Владимир Путин оставит Мутко на должности, «чтобы показать, что не играет по правилам Запада».25 декабря Мутко объявил о временном уходе с поста главы РФС. По его словам, речь идет о сроке до шести месяцев. Решение, как сообщил Мутко, связано с планами подать иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) из-за его пожизненного отстранения от участия в Олимпийских играх, санкционированного комиссией Международного олимпийского комитета (МОК).Мутко остается куратором проведения ЧМ-2018. Обязанности главы РФС будет исполнять директор этой организации Александр Алаев.Фото: m.gazeta.ru