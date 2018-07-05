В библиотеке Камышлинского района состоится встреча с самарским поэтом и бардом Виктором Володиным

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Авторству Виктора Володина принадлежат три стихотворных сборника – «Переправа на Волге» (1986), «Сокровенное» (1996), «Из первых рук» (1999). В поэзию он пришел не сразу. Самостоятельному творчеству предшествовал период занятий в литературном объединении «Молодая Волга» под руководством другого самарского поэта Анатолия Ардатова. Произведения Володина печатались в журналах «Юность», «Волга», «Поэзия», «Наш современник».Будучи обладателем прекрасного голоса, он неоднократно становился победителем различных вокальных и поэтических конкурсов. На встрече с юными читателями библиотеки Виктор Иванович будет читать собственные стихотворения, а также исполнит песни на стихи известных поэтов, сообщает пресс-служба СОУНБ.