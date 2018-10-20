В авиакомпании нашли объяснение аплодисментам пассажиров при посадке

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— Когда люди будут летать чаще, они начнут относиться к полётам как к походам в магазин и хлопать перестанут, — считает Ситнянский.Ранее эксперты выяснили в ходе опроса, что более 50% авиапассажиров хлопают в ладоши, когда приземляется самолёт.По словам участников исследования, для них это способ сказать командиру корабля "спасибо" за мягкую посадку.Вместе с тем почти четверть респондентов — 22% — не только не аплодируют сами, но и испытывают раздражение, когда это делают другие пассажиры.