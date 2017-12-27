В аэропорту «Курумоч» путешественники смогут проверить себя на наличие задолженностей

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За 11 месяцев 2017 года было вынесено почти 58,5 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации по всем категориям исполнительных производств. Это позволило взыскать свыше 120 миллионов рублей.Ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации является одной из мер, побуждающих должников оплачивать свои задолженности. Осенью этого года был увеличен «невыездной порог» с 10 до 30 тысяч рублей.При этом законом предусмотрено, что если должник не исполняет указанные в исполнительном документе требования, по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного их исполнения, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 10 тысяч рублей.Что касается таких важных категорий как взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, возмещение вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, причиненных преступлением, то сумма задолженности по таким исполнительным документам остается на уровне 10 тысяч рублей.Ограничение в праве выезда за пределы страны носит временный характер. После погашения задолженности по исполнительному производству, должники предоставляют судебным должностным лицам Службы подтверждающие документы, и после того, как средства оказываются на расчетном счете структурного подразделения Управления, ограничение на выезд за пределы страны снимается, деньги перечисляются взыскателю, а исполнительное производство оканчивается.Раньше процедура снятия ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации с должников занимала до 10 рабочих дней. Теперь ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации снимается не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах. То есть, если сегодня долг оплачен и информация тут же пришла в государственную базу, то уже завтра запрет будет снят.Тем не менее, гражданам перед отпуском рекомендуется проверять себя на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в «Банке данных исполнительных производств» (http://r63.fssprus.ru/). Также можно установить мобильное приложение «ФССП», здесь доступна подписка на рассылку уведомлений, что позволит оперативно узнать о возбужденном в отношении вас или родственников исполнительном производстве. При этом через сервисы доступна функция оплаты задолженностей, что экономит время должников, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.