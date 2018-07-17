В администрации Железнодорожного района в режиме открытого диалога обсудили вопросы смены управляющей компании домов
17 июля 2018 16:35
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Вчера, 16 июля, в администрации Железнодорожного района в режиме открытого диалога состоялась мероприятие, где обсудили актуальные вопросы смены управляющей компании домов, расположенных по адресу ул. Мяги, д.6, 8, 12 и ул. Партизанская, 94.
«Более трех лет наши дома обслуживались одной управляющей компанией. Но в последнее время жители были не довольны качеством оказываемых услуг. Например, нам часто задерживали ремонт. Мы не могли разобраться в том, какие работы включены в такие понятия, как «текущий ремонт» и «содержание жилья». Действующий на тот период договор с управляющей компанией вызывал больше вопросов, чем ответов. На общем собрании жильцов было принято решение о смене управляющей компании», - рассказала Людмила Чекмезова, председатель МКД дома по адресу, ул. Мяги, 6.
Как отметил главный консультант Управления надзора за договорными отношениями Государственной жилищной инспекции Самарской области Кирилл Бодров, практика показывает, что многих собственников действительно не устраивает действующий договор обслуживания.
«Зачастую собственники даже не догадываются, что управляющая организация должна предоставлять те или иные услуги. Например, мытье полов в подъездах. Так складывается, что управляющая организация полы не моет, и люди принимают это, как норму. На самом деле это не так, - отметил Кирилл Бодров. - Договора, которые в большинстве случаев на текущий момент используются при управлении многоквартирным домом, в основном «заточены» под управляющую организацию. И здесь много зависит именно от людей, поскольку только они могут изменить ситуацию и утвердить новый договор и новые условия управления домом».
Людмила Чемезова пояснила, что жильцы дома уже сделали выбор в пользу новой управляющей компании, которая предложила собственникам заключить модельный договор.
«Этот договор полностью «прозрачен» и соответствует действующему законодательству. Собственнику необязательно обладать юридическими знаниями. Достаточно его открыть и посмотреть конкретный пункт, который интересует. В частности, в документе четко прописывается периодичность и сроки проведения работ. Каждый может обратиться к приложению договора, где изложена вся исчерпывающая информация. Чтобы перейти на модельный договор управления, собственники дома должны организовать общее собрание и утвердить его условия, - объяснил участникам встречи Кирилл Бодров.
Кроме того, документ предполагает индивидуальный подход к каждому многоквартирному дому с учетом его технических особенностей.
«Меня больше всего радует тот факт, что модельный договор адаптирован под нас простых граждан. В нем прописаны все права собственников, которые можно и нужно предъявлять управляющей организации. Мы уже изучили договор с новой управляющей компанией, но теперь после этой встречи еще раз с жильцами детально его разберем, внесем свои коррективы и пожелания. Думаю, если управляющая компания заключает модельный договор с собственниками, значит, она должна работать для жителей и решения их жилищно-коммунальных проблем», - резюмировала Людмила Чемезова.
Напомним, что встречи инициативными жителями Самары проводятся в соответствии с утвержденными графиками, и до конца текущего года представители всех многоквартирных домов смогут получить необходимые консультации у специалистов, передает пресс-служба администрации Самары.
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