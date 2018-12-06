В администрации Самары озвучили итоги мониторинга работы общественного транспорта красноглинского направления
6 декабря 2018 18:05
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Напомним, во втором полугодии текущего года мониторинг организовывался трижды, в том числе с 22 по 29 ноября: в ежедневном режиме с 06:00 до 24:00 (с 06:00 до 15:00 – по направлению «в город» и с 15:00 до 24:00 – по направлению «из города»). Проверки осуществлялись в связи с обращениями жителей поселков Красная Глинка, Мехзавод и Управленческий вследствие прекращения работы маршрутных такси №№ 1к, 210, от обслуживания которых коммерческий перевозчик отказался по своей инициативе.
«Данный мониторинг отличался от предыдущего механизма проверок прежде всего тем, что была создана специальная комиссия, и в ее состав, кроме чиновников и перевозчика, вошли сами жители Красноглинского района. Любой желающий мог стать членом комиссии и ежедневно мониторить ситуацию. Также на проверках присутствовали представители средств массовой информации», - пояснил руководитель Департамента транспорта Самары Сергей Маркин.
Инициатива привлечения большего количества общественников возникла в результате оперативного реагирования на обращения горожан, а также понимания, что вопросы транспортной доступности необходимо решать во взаимодействии с пассажирами. Максимальный общественный контроль позволил провести более объективный, точный и развернутый анализ ситуации с работой общественного транспорта красноглинского направления. При каждом прибытии автобуса записывался номер машины, время, при убытии с остановок по пятибалльной шкале оценивалась наполняемость салона автобуса (1 балл – заполнено до половины сидячих мест, 2 балла – более половины сидячих мест, 3 балла – все сидячие места и до половины стоячих заполнены, 4 балла – все сидячие и более половины стоячих заполнены, 5 баллов – полная загрузка). Члены комиссии подтверждали каждую фиксацию прихода автобуса личной подписью в специально разработанных актах. Не меньшее внимание уделялось и фиксации интервалов движения. Велась также фото- и видеозапись.
Всего в состав комиссии было включено 89 человек. Они проверили 1795 рейсов. В ходе мониторинга отслеживалась работа автобусных маршрутов №№ 1, 50, 51. По параметру «наполняемость» 1/3 автобусов получила оценку 4 и 5 баллов, что подтверждает большую востребованность муниципального транспорта вышеуказанного направления.
По результатам мониторинга оперативно приняли комплекс мер, направленных на улучшение транспортного обслуживания Красноглинского района.
В частности, в целях обеспечения стабильного выпуска подвижного состава на особый контроль взяли работу маршрута № 1 в вечернее время.
Перевозчик перевел водительский и кондукторский состав на 2-сменный режим работы, увеличил количество автобусов, выходящих на линию, и по возможности задействовал транспорт, отличающийся большей вместимостью. Для сравнения: автобус «МАЗ» способен перевозить 72-74 пассажира, «ЛиАЗ» - 104 человека.
Так, если раньше по маршруту № 1 следовали 10 «МАЗов», то теперь маршрут обслуживают 18 «ЛиАЗов». На маршрут № 50 вместо 20 «МАЗов» сейчас выводят 22 «ЛиАЗа». Работу маршрута № 51 ранее обеспечивали 10 «МАЗов», тогда как сейчас выходят 12 машин, из которых 3 – большей вместимости. Таким образом, число посадочных мест на этих маршрутах увеличилось в 2,5 раза.
Необходимо также отметить, что для повышения эффективности перевозок в настоящее время с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области прорабатывается вопрос о возможности увеличения количества машин, занятых на межмуниципальных автобусных маршрутах, пролегающих по территории Красноглинского района - №№ 113, 389, 392, 393, 406, 447.
В отношении перевозчика (ООО «Рейс»), который не обеспечил выход маршрутных такси № 210, профильным департаментом ведется претензионная работа с применением предусмотренных санкций. Уже выставлен штраф в 50 тысяч рублей.
Также приступили к проверке информации о якобы появлении на линиях коммерческих «маршруток» №№ 1к и 210, учитывая, что маршрут № 1к исключен из реестра перевозок, а № 210 фактически не обслуживается перевозчиком.
«С целью пресечения нелегальных выездов на маршруты сегодня же эти данные планируем направить в транспортный надзор, который отслеживает работу таких перевозчиков», - сообщил заместитель руководителя Департамента транспорта Самары Александр Ерополов.
В дальнейшем при необходимости мониторинг в Самаре будет продолжен.
«Для нас это системная работа. Проверки качества организации пассажирских перевозок будут не только в Красноглинском районе, но и по всему городу. Сейчас взаимодействие с перевозчиком в части выпуска подвижного состава находится на особом, жесточайшем контроле. Наша задача - чтобы перевозчик в день выпускал ровно столько машин, сколько он должен выпустить именно в этот день, именно в этот рейс», - резюмировал Сергей Маркин.
Как и прежде, будет рассматриваться каждое поступившее обращение или предложение. Кроме того, в настоящее время идет формирование Общественного совета, в состав которого войдут как профессионалы отрасли, так и активные горожане.
Замечания и пожелания населения принимаются по телефону «горячей линии» городского Департамента транспорта: 8 (846) 207-70-11 и отрабатываются в официальном аккаунте городского Департамента транспорта в социальной сети Twitter: https://twitter.com/DTransporta, передает пресс-служба администрации Самары.
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