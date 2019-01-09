В Загородном парке состоятся фестиваль зимних народных забав "Славянская зима"
9 января 2019 17:31
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Народная примета: "если Волга покрылась ледяной коркой, а в доме висит стойкий запах мандаринов - скоро быть "Славянской Зиме" в Загородном парке со "Светлицей".
Друзья, мы рады сообщить, что 13 января в 12.00 в Загородном парке на нашем любимом месте состоятся одиннадцатый ежегодный фестиваль зимних народных забав "Славянская зима"!
Традиционные задор и веселье, яркие впечатления, множество старых и новых друзей - лишь малая часть того, что ждет вас на нашем празднике!
Быть Зиме - быть празднику!
Фото: vk.com/slzima
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