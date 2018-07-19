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В Загородном парке Самары на Фестивале «Дерево» презентуют новый городской проект «Твой конструктор двора»

19 июля 2018 15:36
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На фестивале будут организованы мастер-классы для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями по работе с деревом и другими экологическими материалами.
«Зови соседа, включайся в проект»: в Самаре пройдут открытые мастерские в рамках нового проекта благоустройства «Твой конструктор двора».

21 и 22 июля с 11:00 до 16:00 в Самаре в Загородном парке пройдет Фестиваль «Дерево», на котором состоится презентация нового городского проекта благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора». На фестивале будут организованы мастер-классы для детей, взрослых и людей с ограниченными возможностями по работе с деревом и другими экологическими материалами. Всех желающих научат основам столярного и плотницкого дела. Дети сделают деревянные игрушки, которые смогут забрать домой, а изготовленные на фестивале кормушки для белок сразу повесят на деревья.

Известный в Самаре мастер Сергей Пимахин раскроет секреты резьбы наличников – напомнит об уникальном архитектурном наследии старой Самары. Современные самарские дворы при грамотном подходе тоже могут стать шедеврами деревянного зодчества, уверены инициаторы нового городского проекта благоустройства дворовых территорий «Твой конструктор двора». Его главный слоган: «Зови соседа, включайся в проект». Совместный труд бок о бок с соседями – объединяет и приносит плоды в виде дворов удобных для жизни.

В конце июля стартует серия районных фестивалей «Открытые мастерские». Всего до конца лета запланировано провести 10 мастерских во всех районах города. Инициаторы проекта «Твой конструктор двора», заручившись поддержкой муниципалитета, с участием мастеров по дереву, будут приезжать во дворы и вместе с жителями создавать дворовые конструкции: лавочки, ограждения для цветочных клумб и др. Все зависит от запросов конкретного двора. Все архитектурные формы, которые будут изготовлены в процессе проведения мероприятий, останутся в пользование жителям.

На районных фестивалях представят каталог МАФов, из которых, как из конструктора, сами жители смогут «собрать» проект своего двора.

Напомним, новый городской проект по благоустройству «Твой конструктор двора» нацелен на развитие городской среды и поддержку активных жителей города. Он предлагает жителям всех микрорайонов города на конкурсной основе побороться за бюджетное финансирование.

Наиболее активные дворы, которые определятся в ходе рейтингового голосования 9 сентября, получат 100 тыс. рублей на благоустройство.

«Главная задача проекта «Твой конструктор двора» - включить как можно больше людей в процесс благоустройства. Мы придумали слоган: «Зови соседа, включайся в проект». Когда все вместе включаются в благоустройство, получается прекрасный результат. Установить деревянные конструкции во дворе, покрасить их, покрыть лаком – это могут и сами жители, и это не дорого. Мы привлекли архитекторов, студентов профильных факультетов, которые помогут смоделировать жителям уютное дворовое пространство. А уж если жители своими руками что-то сделают для своего двора, им не захочется это ломать и пачкать», - уверена Анастасия Кнор, автор проекта «Твой конструктор двора»

«Этот проект позволит выявить активных жителей в каждом микрорайоне города, которые по-настоящему искренне радеют за свою территорию и стремятся, чтобы их двор стал уютнее. Такой пример заразителен! И когда их соседи увидят благоустроенную территорию, увидят, как стало хорошо, тоже захотят проявить активность», - говорит Елена Большакова, председатель ТОС «Мичуринский», передает пресс-служба администрации Самары. 
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Комментарии



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